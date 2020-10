Eccellenza, rivoluzione Palmese: i neroverdi si presentano

(Riceviamo e pubblichiamo) Si è svolta presso l’hotel Arcobaleno di Palmi la tanto attesa presentazione della US Palmese 1912 stagione 2020/21. Quasi tutti volti nuovi sia tra i calciatori che tra lo staff tecnico e dirigenziale. Una vera rivoluzione quella messa in atto dalla Presidenza della squadra neroverde che dopo la retrocessione adesso punta a resettare tutto e ricostruire la Palmese sin dalle fondamenta, in modo da poter evitare tutte le problematiche sorte in particolar modo nella passata stagione. Significativa e determinante è stato l’ingresso di Alessandro Nucilli, che ha dato manforte e ninfa economica alla società guidata dai fratelli Rocco e Pino Simone. Lo stesso Nucilli, durante la presentazione si è detto entusiasta di essere entrato a far parte di questa società, di cui ha capito ancora di più l’importanza subito dopo la divulgazione del suo ingresso con tanti messaggi di affetto e di augurio arrivati da moltissimi tifosi neroverdi tramite i social. Proprio per questo il nuovo socio neroverde si è invogliato maggiormente a dare tutto il supporto necessario affinché la Palmese possa disputare un campionato sereno e appassionante, per poi migliorare il tutto graduatamene.

La Presidenza inoltre ha voluto ringraziare particolarmente tutti gli sponsor che hanno consentito alla Palmese di poter continuare la sua attività anche in questa stagione.

Sotto il punto di vista tecnico, Mister Antonio Germano si è detto soddisfatto della rosa avuta a disposizione, in quanto si tratta di giocatori che oltre ad avere ottime qualità tecniche ed atletiche, è formato da ragazzi che sono spinti da importanti motivazioni per fare bene e divertirsi, con un grande spirito di squadra che unisce e rafforza tutto il gruppo.

Questo il nuovo organigramma:

STAFF DIRIGENZIALE:

Presidente Onorario socio e patron: Alessandro NUCCILLI; Presidente e socio Dott.: Rocco SIMONE; Vice Presidente e socio: Dott. Giuseppe SIMONE; Vice Presidente: Sig. Gianni CUTRÌ, Responsabile Settore Giovanile Sig.: Valerio MANAGÒ; Responsabile Comunicazione: Sig. Rocco FILIPPONE; Responsabile accoglienza Sig. Rocco RANDAZZO; Responsabile manutenzione e foresteria Sig. Saverio SCARCELLA; Responsabile Economato e biglietteria Sig. Rocco CARISTI; Responsabile addetto ai rapporti con la tifoseria e arbitri Pasquale AQUINO; Responsabile marketing Mommo PIRROTINA.

STAFF TECNICO

Direttore Generale: Sig. Alessandro DE ROSE; Allenatore 1ª Squadra: Mister Antonio GERMANO; Allenatore in seconda: Mister Saso BRACCO; Preparatore portieri: Mister Giuseppe CUFARI; Massaggiatore: Sig. Paolo MORELLO; Infermiere e D.G.E.: Sig. Giovanni SALERNO; Team Manager Victor MINGOU.

CALCIATORI:

PORTIERI: CAPUTO Carmine, COSTABILE Angelo, ZOCCALI Andrea;

DIFENSORI: JNOHOPE Bob Tobi, MALAGRECA Sorin Alex, MENDES Raphael, N’DIONE Ibrahima, OLIVERIO Carmelo, PITITTO Domenico, TALL Moussa, TODARO Giuseppe, ZITO Rocco.

CENTROCAMPISTI: BARRESE Ruben, CAMARA Aboubacar, CAVALLO Giosuè, DIEME Malamine Anifane, GUEYE Omar Diagne, KEBE Fallou, MATTIANI Francesco, OKOYE King Emmanuel, POLITANO Vittorio, TODARO Luca.

ATTACCANTI: BADJINKA Ansoumana, DIAGNE Modu, MANCINI Mario Francesco, MASCENA BORGES Francisco Italo, MINA Iglintin.

Rocco Filippone

(Area Comunicazione USC PALMESE 1912)