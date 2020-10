Il Pescara atterra a Reggio Calabria in vista della sfida alla Reggina (FOTO)

La squadra abruzzese è da poco giunta in riva allo Stretto: domani la sfida ai calabresi, valida per la seconda giornata di campionato

Questo pomeriggio, alle ore 16 e con un volo charter, il Pescara è atterrato a Reggio Calabria, dove soggiornerà fino a domani sera in virtù della sfida del ”Granillo’ di domani pomeriggio (ore 16.15) contro la Reggina di mister Toscano.

La squadra di Oddo, da poco giunta in riva allo Stretto, viene da una mattinata in cui sono stati svolti sia i tamponi che la rifinitura sul campo, prima della conferenza stampa di Oddo (ore 12), il pranzo in Hotel e la partenza in aereo (ore 15).

In attesa che la società abruzzese comunichi l’elenco dei convocati, ecco le foto dell’arrivo della squadra biancoazzurra targate ReggioNelPallone.it:

Antonio Calafiore