PGS, aperte le iscrizioni alla Coppa Calabria

(Riceviamo e pubblichiamo) Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Coppa Calabria, prima competizione stagionale delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi. Calcio a cinque, pallavolo e basket gli sport dei tornei che prenderanno il via a partire dal 20 ottobre prossimo e si svilupperanno attraverso l’organizzazione di triangolari e quadrangolari di andata e ritorno aperti a tutte le fasce d’età. Ben dieci le categorie previste: Pigiessini (nati nel 2013, 2014 e 2015), Micro (2012 e 2013), Mini (2010 e 2011), Propaganda (2008 e 2009), Under 15 (2006 e 2007), Under 17 (2004 e 2005), Under 19 (2002 e 2003), Libera Maschile, Libera Femminile e Libera Mista (2001 e precedenti).

I dettagli della manifestazione sportiva e delle altre iniziative della stagione 2020/2021 delle PGS Calabria sono stati illustrati durante l’Assemblea dei Dirigenti-Quadri svoltasi lo scorso 27 settembre a Reggio Calabria, nel corso della quale è intervenuto in videoconferenza il presidente nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane, Ciro Bisogno. Al fine di incentivare la partecipazione e promuovere l’attività sportiva in una fase particolarmente complessa, il Comitato Regionale delle PGS ha deliberato l’affiliazione gratuita per le nuove società e l’iscrizione gratuita per la Coppa Calabria ed i campionati.

Per informazioni più specifiche e per formalizzare le iscrizioni alla Coppa Calabria (che si chiuderanno il 13 ottobre) è possibile contattare il direttore tecnico delle PGS Calabria, Mariastella Agostino, al numero di telefono 3281334172 e attraverso l’indirizzo e-mail direzionetecnica@pgscalabria.it.

Per ulteriori informazioni è possibile anche visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare la pagina Facebook ed il profilo Instagram “PGS Calabria”.

Sergio Notaro

Ufficio Stampa “PGS Calabria”