Visti da vicino: il Pescara raccontato da Giovanni Tontodonati (Il Centro)

Meno di due giorni all’esordio in campionato al ”Granillo” della Reggina, che sabato 3 ottobre alle ore 16:15 sfiderà il Pescara per la seconda giornata di campionato. Pareggio casalingo all’esordio per il Delfino, che sabato scorso ha ottenuto un pareggio a reti bianche contro il Chievo Verona. Ieri, invece, il passaggio al terzo turno di coppa Italia con la vittoria ai calci di rigori con i Notaresco. A pochi giorni dal match, abbiamo contattato Giovanni Tontodonati, collega del quotidiano abruzzese Il Centro, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

PESCARA 2.0- ”Dopo la salvezza ottenuta ai play-out contro il Perugia ai calci di rigore, c’è stata una rivoluzione dell’organico. Sono andati via giocatori che erano in prestito e sono arrivati tanti volti nuovi, ma la squadre deve essere ancora completata. In panchina è tornato Massimo Oddo, protagonista dell’ultima promozione in A nel 2015/16; parte con il 4-3-2-1, anche se non è proprio uno schiavo dei moduli e quindi può cambiare di tanto in tanto.

I REPARTI AI RAGGI X- ”Fiorillo è il punto fermo in porta. In difesa c’è l’interrogativo Drudi: ha un contratto in scadenza a giugno 2021, è cresciuto nel Cesena ed ha ricevuto un’offerta biennale da quest’ultimo, con la possibilità di entrare anche nei quadri del settore giovanile, ma il Pescara non lo cederà fino a quando non troverà un sostituto. Sempre in difesa, Bettella è tornato all’Atalanta che lo ha girato in prestito al Monza, Campagnaro si è ritirato, Del Grosso è andato via e Balzano è ancora infortunato. A destra abbiamo scoperto una gran Bellanova, giovane di proprietà dell’Atalanta dotato di una forza fisica ed una progressione impressionante. E’ la difesa, ad oggi, il punto critico della squadra. Invece, credo che il Pescara abbia un buonissimo centrocampo. Sono arrivati giocatori interessanti come Omeonga, Valdifiori e Maistro, poi ci sono anche Busellato e Memushaj. In attacco, infine, il punto di forza resta Galano, capocannoniere della scorsa stagione, mentre il resto del reparto è stato stravolto con gli arrivi di Capone, Riccardi, Ceter e Asencio. Su quest’ultimo si punta molto”.

LE PRIME USCITE- ”Qualcosa si inizia a vedere. La squadra ha già interiorizzato le idee calcistica di Oddo, che vuole sempre una squadra propositiva, alla ricerca del risultato attraverso il bel gioco. Con il Chievo, dopo un grande inizio nei primi venti minuti, c’è stato qualche sbandamento, poi nella ripresa la gara si è riequilibrata ed il Pescara ha sfiorato la vittoria. Si può parlare di un pareggio giusto. Ieri ha dato spazio a tante seconde linee, vi è stata tanta sofferenza contro il Notaresco (squadra di Serie D) che avrebbe potuto anche vincere la partita. Quello visto ieri, tuttavia, non sarà il Pescara che si vedrà sabato”.

L’OBIETTIVO E L’UMORE DELLA PIAZZA- ”La passata stagione è stata ricca di contestazioni, la tifoseria pescarese è molto delusa. Rispetto agli ultimi anni non c’è più la passione di un tempo, l’Adriatico si è quasi svuotato negli ultimi anni, con la media che è diventata di 5.000 spettatori a partita. L’obiettivo primario è quello di ricreare l’entusiasmo, mentre sul campo credo si punti ai play-off. Non bisogna dimenticare che il Pescara, l’anno scorso, sul campo è retrocesso, dal momento in cui è andato a fare i play-out solo grazie alla penalizzazione inflitta al Trapani, altrimenti sarebbe retrocesso direttamente”.

MERCATO- ”In porta la società è costretta a prendere un altro portiere, dal momento in cui ieri il secondo Del Favero si è lussato la spalla in coppa e resterà fuori per tre mesi. In difesa serve un centrale di piede destro, due se partirà Drudi o uno solo se quest’ultimo resterà. In attacco il sogno è Melchiorri, ma si sta trattando il giovane argentino Retegui del Boca. Infine dovrebbero arrivare anche l’esperto Antei (dal Benevento) ed il giovane Guth (dall’Atalanta)”.

GLI INDISPONIBILI- Balzano è fermo da luglio per uno strappo muscolare e Del Favero è out per la lussazione alla spalla, per lui previsto uno stop di tre mesi. Out anche Di Grazia. Bisogna valutare le condizioni di Masciangelo”.

Antonio Calafiore