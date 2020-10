Reggina, un tris per chiudere il mercato. Nessun altro lascerà Reggio

Cinque giorni al gong. Lunedì 5 ottobre alle ore 20 si chiuderà ufficialmente la finestra ‘estiva’ di calciomercato, la quale ha avuto tempistiche sicuramente diverse rispetto agli scorsi anni a causa della pandemia Coronavirus che, come ben sappiamo, tra le altre ha sconvolto anche il mondo del calcio.

La Reggina arriverà all’ultimo giorno con la consapevolezza di aver allestito una rosa in linea con l’obiettivo prefissato dalla società, ovvero quello di dare fastidio alle altre compagini della serie cadetta, specie alle cosiddette ‘big’. Il club amaranto ha messo a segno dodici operazioni in entrata, alle quali se ne aggiungeranno altre tre che porterebbero così alla chiusura del mercato. Si tratta del centrocampista Mario Situm e dell’attaccante Nikola Vasic, i quali hanno già messo nero su bianco il loro accordo con la Reggina e per i quali si attende soltanto l’ufficialità. Il terzo ed ultimo, invece, risponde al nome di Andrea Marcucci, centrocampista centrale classe 1999 (dunque con lo status di under) attualmente svincolato in seguito all’esperienza all’Imolese. Vecchia conoscenza di Tempestilli, in quanto cresciuto nel settore giovanile giallorosso (fino alla stagione 2018/19 ha militato nella Primavera), il 21enne potrebbe giungere in riva allo Stretto già dai prossimi giorni.

Chiuso definitivamente, a meno che non si verifichi un ribaltone che avrebbe dell’incredibile, il mercato in uscita. La dirigenza amaranto ha concluso quattordici operazioni in uscita, trovando sistemazione a tutti gli elementi posti in lista di sbarco (anche a mercato in corso). Ultimo in ordine cronologico, il centrale difensivo Bertoncini, accasatosi al Como.

Toscano avrà molto presto il quadro completo e definitivo dell’organico.

a.c.