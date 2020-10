Reggina-Pescara, dirigerà l’arbitro Marini. Tutte le designazioni di serie B

Ultime News

Sessione (atipica) di calciomercato vicino al “gong” di chiusura e Reggina che definisce la sua fisionomia. La squadra amaranto attende ancora alcune ufficialità in entrata in due ruoli in particolare quello di esterno...

Sono stati resi noti gli arbitri designati per la seconda giornata di campionato di serie B, in programma sabato. Per Reggina-Pescara designato Marini di Roma. Ecco tutti gli arbitri (con assistenti e quarto uomo) per le gare...