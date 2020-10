Coppa Italia: risultati e tabellini delle partite del secondo turno

Si è giocato ieri il secondo turno della Coppa Italia. Fatica il Pescara prossimo avversario della Reggina, gli amaranto vincono con il Teramo, il Catanzaro supera il Chievo a Verona dopo i calci di rigore.

Ecco tutti i risultati e i tabellini dei match validi per il secondo turno di Coppa Italia:

MONZA – TRIESTINA 3-0

Marcatori: 23′ Barillà (M), 77′ Mota (M), 90′ rig. Machin (M).

MONZA (4-3-1-2): Di Gregorio, Lepore, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto (71′ Anastasio), Frattesi, Fossati (80′ Fossati), Barillà, D’Errico (71′ Machin), Mota (80′ Maric), Finotto. All. Brocchi. (Sommariva, Donati, Rigoni, Gytkjaer, Colpani).

TRIESTINA (4-3-3): Offredi, Struna (88′ Natalucci), Ligi, Lambrughi, Brivio, Giorico (60′ Rizzo), Lodi, Maracchi (68′ Petrella), Sarno, Granoche (60′ Di Massimo, 88′ Rapisarda), Gomez. All. Gautieri. (Valentini, Rossi, Natalucci, Di Massimo, Rapisarda, Tartaglia, Rizzo, Petrella).

ARBITRO: Serra di Torino.

Note: spettatori 1000 circa. Ammoniti Sampirisi, D’Errico, Bellusci e Finotto

REGGINA-TERAMO 1-0

Marcatori: 34′ Di Chiara (R)

REGGINA (3-5-2): Guarna; Stavropoulos, Delprato, Liotti (60′ Cionek); Peli, Bianchi (60′ Crisetig), Faty (60′ Bellmo), Folorunsho, Di Chiara (68′ Rolando); Mastour (77′ Denis), Lafferty. A disposizione: Farroni, Plizzari, Gasparetto, Rossi, Denis, Ménez. Allenatore: Toscano.

TERAMO (4-2-3-1): Valentini; Celentano, Soprano (21′ Diakite), Piacentini, Tentardini; Lasik, Viero; Ilari (60′ Di Francesco), Bombagi (60′ Pinzauti), Mungo (74′ Costa Ferreira); Birligea (74′ Santoro). A disposizione: Lewandowski, Trasciani, Arrigoni, Iotti. Allenatore: Paci.

Arbitro: Alberto Santoro di Messina (Gianluca Sechi di Sassari e Valerio Vecchi di Lamezia Terme). IV uomo: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

Note: Ammoniti: Ilari (T), Viero (T), Folorunsho (R). Calci d’angolo: 4-2. Recupero: 2’pt; 4’st.

CITTADELLA-NOVARA 3-1



Marcatori: 15’pt Iori (C) su rigore, 27’st Rosafio (C), 31’st Panico (N), 33’st Ogunseye (C)

CITTADELLA (4-3-1-2 ): Paleari; Cassandro, Perticone, Camigliano, Benedetti (35’st Bassano); Awua (1’st Mastrantonio), Iori, Gargiulo; Rosafio (29’st Ogunseye); Tdsajout (1’st Grillo), Tavernelli (29’st Branca). A disp. Maniero, Adorni, D’Urso, Frare, Ghiringhelli, Pavan. All. Venturato

NOVARA (4-3-3 ): Lanni; Lamanna (16’st Cagnano), Bellich, Bove, Pagani (40’st Lorenzi); Schiavi, Collodel, Spitale (15’st Rusconi); Cisco (1’st Panico), Zigoni (16’st Zunno), Tordini. A disp. Spada, Marricchi, Baldi, Pinotti, Bianchi. All. Banchieri

Arbitro: Abbattista di Molfetta (Avalos e Trinchieri)

Note: Ammoniti: Collodel (N). Angoli: 9 a 3 per il Cittadella

CREMONESE-AREZZO 4-0 (0-0)

Marcatori: 61′ Ceravolo (C), 81′ Fiordaliso (C), 90+1′ Gaetano (C), 90+3′ Gaetano (C)

CREMONESE (4-3-1-2): Volpe; Nardi, (dal 73′ Crescenzi) Fiordaliso, Bianchetti, Valeri; Ghisolfi, Castagnetti (dal 45′ st Gustafson), Deli (dal 19′ st Pinato); Buonaiuto (dal 57′ Strizzolo); Celar (dal 45′ st Gaetano), Ceravolo. A disp.: Alfonso, Zaccagno, Strizzolo, Cella, Bia, Schirone, Bernasconi.

All.: Pierpaolo Bisoli

AREZZO (3-4-1-2): Tarolli; Borghini Baldan, Mosti (dal 86′ Sportelli); Luciani, Males, Foglia (dal 45′ Bortoletti); Nader (dal 45′ Gilli); Picchi (dal 73′ st Raja); Sussi (dal 81′ Zuppel), Sane. A disp.: Pissardo, Cutolo, Piu, Maggioni, Cipolletta, Belloni, Maestrelli. All.: Alessandro Potenza

ARBITRO: Sig. Gianluca Manganiello di Pinerolo (Assistenti: Sig. Giacomo Paganessi di Bergamo e il Sig. Fabio Schirru di Nichelino. Quarto uomo: Sig. Stefano Nicolini di Brescia)

Note: AMMONITI: Deli (C), Baldan (A), Nardi (C), Ceravolo (C), Cutolo (A), Bianchetti (C), Raja (A). Angoli: 4-2, Recuperi: 0′, 3′

FROSINONE- PADOVA 1-3

Marcatori: 20’ pt Tabanelli, 21’ e 44’ pt Della Latta, 34’ pt Soleri.

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Giordani, Szyminski, Brighenti; Errico (1’ st Zampano), Tribuzzi (31’ st Dionisi), Vitale (10 st Maiello), Tabanelli (1’ st Rohden), D’Elia; Ciano, Ardemagni (10’ st Novakovich).

A disposizione: Marcianò, Bardi, Salvi, Beghetto, Ariaudo, Kastanos, Santarpia. All.: Nesta.

PADOVA (4-3-1-1): Vannucchi; Fazzi (16’ st Mandorlini M.), Pelagatti, Valentini, Gasbarro; Germano, Vasic (20’ st Baraye), Della Latta; Ronaldo, Buglio (31’ st Santini); Soleri (31’ st Jefferson). A disposizione: Merelli, Burigana, Biancon, Serena, Piovanello. All.: Mandorlini.

Arbitro: Sig. Giacomo Camplone della sezione di Pescara; assistenti sigg.ri Giuseppe Perrotti di Campobasso e Valentino Fiorito di Salerno. IV Uomo sig. Davide Moriconi di Roma2.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 11-6 per il Frosinone; ammoniti: 33’ pt Tribuzzi, 44’ pt Della Latta, 8’ st Rohden, 36’ st Dionisi; recuperi: 0’ pt; 4’ st.

PISA – JUVE STABIA 2-0

Marcatori: 7′ Sibilli (P), 50′ Sibilli (rig.)

Pisa (4-3-1-2): Loria; Birindelli (57′ Lisi), Benedetti, Masetti, Belli (82′ Pisano); De Vitis (65′ Marin), Pompetti, Mazzitelli (65′ Vido); Zammarini; Masucci (65′ Siega), Sibilli. All. D’Angelo

Juve Stabia (4-3-3): Lazzari; Todisco, Codromaz, Allievi, Oliva (59′ Troest); Scaccabarozzi (59′ Rizzo), Selvaggio, Grimaldi; Stoecklin (59′ Bentivegna, 71′ Sigismondo)), Della Pietra, Guarracino (82′ Golfo). All. Padalino

Note: Ammoniti: Loria (P), Mazzitelli (P), Scaccabarozzi (J), Allievi (J); angoli 1-1 (0-1); recupero 0′ e 3′; al 20′ Loria (P) para il rigore a Della Pietra (J)

COSENZA – ALESSANDRIA 3-1 d.c.r.

COSENZA: Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo (1′ st Ingrosso); Bittante (1′ st Corsi), Kone, Sciaudone (14′ st Báez), La Vardera (35′ st Maresca); Bahlouli; Sacko (23′ st Carretta), Sueva. A disposizione: Patitucci, Saracco, Litteri, Florenzi, Ficara, Moreo. All. Occhiuzzi.

ALESSANDRIA: Crisanto; Cosenza (38′ st Gazzi), Macchioni, Blondett (25′ st Scognamillo); Mora (14′ st Suljic), Castellano, Casarini, Celia (14′ st Rubin); Corazza (25′ st Arrighini), Di Quinzio; Eusepi. A disposizione: Baschiazzone, Chiarello, Poppa. All. Gregucci.

ARBITRO: Ivano Pezzuto di Lecce (Robilotta – Cipressa). IV UOMO: Gino Garofalo di Torre del Greco.

Note: Partita disputata a porte chiuse. Ammoniti: 25′ pt Blondett (A), 26′ pt Tiritiello (C), 43′ st Gazzi (A), 44′ st Corsi (C). Angoli: 7-3. Recupero: 0′ pt; 4′ st; 0′ pts; 0′ sts

ASCOLI-PERUGIA 1-4

MARCATORI: 12′ pt Rosi (P), 23′ pt Murano (P), 41′ pt Dragomir (P), 1′ st Lunghi (P), 44′ st Ghazoini (A)

ASCOLI (4-3-3): Sarr; Ghazoini, Corbo, Sini, Sarzi Puttini (1′ st Semeraro); Eramo, Donis (18′ st Costa Pinto), Cavion (1′ st Saric); Mallè (1′ st Chiricò), Vellios, Matos (1′ st Cangiano). A disp. Leali, Pucino, Avlonitis, Petrucci, Padoin, Lico, Bajic. All. Valerio Bertotto

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Rosi (1′ st Cancellotti), Negro, Angella, Righetti; Dragomir (10′ st Moscati), Kouan (1′ st Sounas), Burrai; Lunghi, Murano (16′ st Bianchimano), Melchiorri (10′ st Elia). A disp.: Baiocco, Crialese, Sgarbi, Tozzuolo, Falzerano. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Massimi di Termoli

NOTE: Ammoniti: Ghazoini, Sarzi Puttini, Cangiano (A); Cancellotti, Murano, Lunghi (P)

EMPOLI-RENATE 2-1

Marcatori: 17′ pt Merola (EMP), 35′ st Merola (EMP), 45′ st Galuppini (REN).

EMPOLI: Provedel, Zappella, Pirrello, Viti, Terzic (21′ st Parisi), Ricci (11′ st Bandinelli), Damiani, Haas (12′ st Fantacci), Bajrami (32′ st La Mantia), Merola, Mancuso (12′ st Piscopo). A disp.: Pratelli, Rizza, Stulac, Romagnoli, Belardinelli, Fiamozzi, Nikolaou. All.: Dionisi.

RENATE: Bagheria, Anghileri, Magli (26′ st Marafini), Possenti, Guglielmotti, Kabashi (26′ st Giovinco), Lakti (27′ st Rada), Marano (15′ st Ranieri), Esposito, Sorrentino, De Sena (15′ st Galuppini). A disp.: Gemello, Merletti, Plescia, Damonte, Confalonieri. All.: Diana.

Ammoniti: Lakti (REN), Magli (REN), Galuppini (REN), Merola (EMP), Parisi (EMP). Arbitro: Marchetti.

VICENZA – PRO PATRIA 3-1

Marcatori: 32 Parker (P), 45+1 rig. Giacomelli (LRV), 2 pts rig. Marotta (LRV)

LR Vicenza (4-4-2): Perina; Ierardi, Pasini, Bizzotto (46 Fantoni), Barlocco; Ouro Agouda (91 Issa), Scoppa, Zonta (89 Cinelli), Giacomelli (83 Dalmonte); Marotta, Mancini (46 Guerra). A disposizione: Grandi, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Padella, Pontisso, Gori. Allenatore: Di Carlo

Pro Patria (3-5-2): Mangano; Molinari (29 Gatti), Boffelli, Saporetti; Spizzichino, Ghioldi (78 Ferri), Fietta (46 Bertoni), Galli, Pizzul; Kolaj (46 Latte Lath), Parker (48 Le Noci). A disposizione: Greco, Compagnoni, Cottarelli, Colombo. Allenatore: Javorcic

Arbitro: Ayroldi della sezione di Molfetta. Assistenti: Affatato e Scarpa. Quarto uomo: Lovison.

PESCARA-SAN NICOLO’ NOTARESCO 9-8 dopo i rigori (1-1, 0-0, 0-0, 0-0; 8-7 ai rigori)

Marcatori: 25′ Riccardi (P), 34′ Banegas (N).

PESCARA (4-3-2-1): Del Favero; Ventola, Elizalde (96′ Bellanova), Scognamiglio, Jaroszynski, Fernandes (46′ Memushaj), Diambo (46′ Omeonga), Maistro, Riccardi (63′ Capone), Galano, Asencio (63′ Ceter). A disposizione: Radaelli, Bellanova, Bocic, Memushaj, Belloni, Capone, Busellato, Omeonga, Ceter, Longobardi, Quacquarelli. Allenatore: Oddo

NOTARESCO (4-3-3): Shiba; Gallo, Di Stefano (98′ Sorrini), Speranza (98′ Colombatti), Lattarulo; Frulla, Blando, Bianciardi; Banegas, Dos Santos (59′ Cesario), Marchionni (38′ Cancelli). A disposizione: Demaljia, Ghiani, Colombatti, Di Saverio, Antonacci, Massarotti, Mancini, Cancelli, Sorrini, Simoncini, Cesario Allenatore: Epifani

Note: AMMONIZIONI: Jaroszynski, Fernandes, Ventola, Omeonga (P), Bianciardi, Gallo, Blando (N) RECUPERO: 2′ pt, 2′ st, 1′ pt supp., 1′ st supp.

CHIEVO VERONA-CATANZARO 1-1 (7-8 d.c.r.)

Marcatori: 41′ pt De Luca, 14′ st Martinelli

CHIEVO VERONA: Seculin, Pavlev (29’ st Mogos), Illanes, Leverbe (23’ st Rigione), Cotali; Morsay, Obi (16’ st Zuelli), Palmiero; Garritano (29’ st Pucciarelli), Fabbro (16’ st Grubac), De Luca. A disposizione: Confente, Renzetti, Munaretti, Rondinella, Metlika, Tuzzo, Ivan. Allenatore: Alfredo Aglietti.

CATANZARO: Branduani, Corapi (9’ st Carlini), Martinelli, Curiale, Verna, Fazio, Riggio, Pinna, Risolo (10’ sts Bayeye), Casoli, Garufo. A disposizione: Mittica, Iannì, Mirarchi, Cristiano, Pipicella, Iseppon. Allenatore: Antonio Calabro.

Arbitro: Sig. Francesco Meraviglia di Pistoia.

Note: Ammoniti: Fabbro, Casoli, al 32’ st espulso Riggio per doppia ammonizione. Al 12’ sts espulso Cotali per doppia ammonizione. Recuperi: 0’, 4’, 0’ e 1’

Rigori: Carlini/Gol, Palmiero/Parato, Curiale/Gol, De Luca/Gol, Bayeye/Parato, Morsay/Gol, Martinelli/Gol, Grubac/Gol, Pinna/Gol, Mogos/Gol, Garufo/Gol, Rigione/Gol, Casoli/Gol, Zuelli/Gol, Verna/Gol, Illanes/Fuori

REGGIANA-MONOPOLI 2-2 (4-3 d.c.r.)

Marcatori: 15′ st Starita, 40’ st rig. Cambiaghi, 2′ s.t.s. rig. Montero, 8’ s.t.s. rig. Marchi

REGGIANA (3-4-1-2): 1 Voltolini; 20 Gyamfi, 93 Ajeti(13’st 19 Espeche), 44 Gatti; 17 Libutti, 5 Rossi(33’st 16 Pezzella), 8 Varone(30’st 21 Radrezza), 11 Lunetta; 88 Voltan(1’st 32 Marchi), 28 Cambiaghi; 9 Zamparo(1’st 24 Kargbo). All.: Alvini. A disp.: 13 Cerofolini, 3 Martinelli, 7 Zampano, 10 Mazzocchi, 14 Galeotti, 18 Lorenzani, 38 Muratore.

MONOPOLI (3-5-2): 12 Pozzer; 16 Fusco, 14 Giosa, 3 Mercadante; 29 Guiebre, 5 Arena(21’st 31 Tazzer), 4 Giorno(29’st 8 Piccinni), 10 Paolucci, 11 Zambataro; 7 Starita(21’st 28 Santoro), 23 Samele(29’st 9 Montero). All.: Scienza. A disp.: 1 Oliveto, 32 Iurino; 2 Di Benedetto, 15 Sales, 20 Cascella, 24 Nina.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini.

Assistenti:Marco Bresmes di Bergamo

Ammoniti: Ajeti, Gatti(R); Fusco, Paolucci, Pozzer(M); Espulsi: -.

Note: Recupero 0′ p.t., 4′ s.t., 0′ p.t.s., 1′ s.t.s; angoli 13-4; campo in buone condizioni; cielo sereno; divisa granata per la Reggiana, bianca per il Monopoli. Spettatori paganti 186.

Rigori: Mercadante/gol, Espeche/gol, Santoro/gol, Gyamfi/gol, Montero/gol, Marchi/gol, Zambataro/sbagliato, Pezzella/sbagliato, Paolucci/sbagliato, Radrezza/gol

PORDENONE – CASARANO 3-0

Marcatori: 20′ pt Rossetti, 35′ Butić (rig.); st 31′ Secli.

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Berra, Stefani, Vogliacco (25′ st Barison), Chrzanowski; Magnino, Pasa, Rossetti (13′ st Calò); Gavazzi (1′ st Mallamo) (25′ st Secli); Banse (13′ st Ciurria), Butić. A disp.: Passador, Bottani, Camporese, Falasco. All. Tesser.

CASARANO (4-3-3): Guarnieri; Onda, Longhi, Mattera, Pagliai; Bruno, Giacomarro, Atteo (34′ st Tascone); Rodriguez (23′ st Negro), Mincica (14′ st El Ouazni), Sansone (34′ st Galfano). A disp.: Guido, D’Andria, Pedicone, Pennetta, D’Ancona. All. Feola.

Arbitro: Amabile di Vicenza. Assistenti: Rossi di Rovigo e Moro di Schio. Quarto ufficiale Zufferli di Udine.

Note: ammonito Rossetti. Angoli 7-3. Recupero: pt 0′; st 3′.

LECCE – FERALPISALO’ 2-0

Marcatori: 24’st Henderson, 43’st Dubickas

LECCE: Bleve, Petriccione (34’st Tachtsidis), Lucioni, Coda (41’st Dubickas), Adjapong, Rossettini, Zuta, Calderoni (1’st Falco), Lo Faso (22’st Listkowski), Majer (34’st Maselli), Henderson. A disposizione: Milli, Gabriel, Meccariello, Mancosu, Monterisi, Pierno, Gallo. Allenatore: E. Corini

FERALPISALO’: Liverani, Brogni, Giani (C), Bacchetti (14’st Rizzo), Petrucci, D’Orazio (17’st Ceccarelli), De Cenco, Carraro (14’st Scarsella), Morosini (27’Miracoli), Hergheligiu (1’st Guidetti), Mezzoni. A disposizione: De Luca, Bergonzi, Gavioli. Allenatore: M. Pavanel

Arbitro: Ivan Robilotta sez. Sala Consilina.

Note: Ammoniti: 36’pt Henderson, 44’pt Carraro, 10’st Majer, 28’st Petrucci,

Recupero: 1 min pt, 4 min st.

SALERNITANA-SUDTIROL 3-0

Marcatori: 8’ st Tutino, 15’ st Cicerelli, 43’ st Capezzi.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Curcio (37’ st Iannoni); Lombardi (1’ st Kupisz), Schiavone (23’ st Capezzi), Di Tacchio, Cicerelli (23’ st Karo); Gondo, Tutino (16’ st Giannetti). A disp: Micai, Guerrieri, Lopez, Migliorini, Djuric, Aya, Iannoni, Veseli. All: Castori

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Curto, Gigli (40’ st Vinetot), Fabbri (18’ st Davi); Karic (32’ st Tait), Gatto, Beccaro (18’ st Casiraghi); Fink; Rover (18’ st Fischnaller), Semprini. A disp: Meneghetti, Bussi, Calabrese, Greco, Bertuolo. All. Vecchi 5

Arbitro: Paterna di Teramo (Margani/Pagnotta. IV uomo: Miele)

Note: Ammoniti: Di Tacchio (S). Espulso: Davi per doppia ammonizione. Angoli: 8-3. Recuperi: 0’ pt; 3’ st. Gara giocata a porte chiuse.

VENEZIA – CARRARESE 2-0

Marcatori: 65′ e 90′ Jhonsen.

VENEZIA FC (4-3-1-2): Pomini; Mazzocchi, Cremonesi, Marino, Molinaro; Crnigoj, Vacca Bjarkason; Di Mariano; Johnsen, Forte.

A disposizione: Lezzerini, Ferrarini, Modolo, Fiordilino, Rossi, St Clair, Bocalon, Karlsson, Svoboda, De Marino, Flora Pimenta.

CARRARESE CALCIO (4-2-3-1): Pulidori; Ermacora, Grassini, Borri, Agyei; Luci, Schirò; Foresta, Pavone, Caccavallo; Fantini.

A disposizione: Mazzini, Imperiale, Calderini, Fortunati, Pasciuti, Infantino.