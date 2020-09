LIVE! Reggina-Teramo su RNP: 1-0 al 55′, esordio in amaranto per Cionek

Debutto casalingo stagionale per i ragazzi di Toscano, che giocheranno al Granillo per due volte in tre giorni. Reggina-Teramo, chi vince affronterà il Bologna.

Calcio d’inizio alle ore 14, segui gli aggiornamenti LIVE su RNP.

58′ Esordio per Cionek al posto di Liotti. Dentro anche Crisetig per Bianchi e Bellomo per Faty.

50′ Inizia meglio il Teramo che ci prova su punizione con Bombagi, palla sulla barriera.

45′ Si chiude il primo tempo con la Reggina in vantaggio per una rete a zero sul Teramo. Gol di Di Chiara, alla fine chiariti i dubbi.

45′ Due minuti di recupero

40′ Azione personale di Folorunsho che va via di potenza, il suo destro finisce al lato

34′ GOL REGGINA! Cross di Mastour dalla destra, Di Chiara si avventa sul lato opposto e batte a rete, Valeniti respinge ma poi la palla finisce in rete. Dubbi sull’ultimo tocco: Lafferty o autorete del Teramo?

18′ Lafferty ci prova con un pallonetto su errore della difesa ospite, tentativo vano.

12′ Che ha sbagliato Ilari: in solitaria e ottima posizione il giocatore teramano non inquadra la porta.

10′ Primo timido tentativo della Reggina con un colpo di testa, molto debole di Lafferty parato facilmente da Valentini.

8′ Pochissime emozioni al momento, gara però agonisticamente accesa. Teramo che sembra voler giocarsi le proprie chance, Reggina che si affida ai piedi e alle giocate di Mastour oggi in campo dal primo minuto a sostegno dell’unica punta Lafferty

1′ INIZATA LA PARTITA tra Reggina e Teramo, calcio d’inizio degli amaranto

Terreno di gioco in condizioni non ottimali soprattutto sulla zona di campo sotto la tribuna coperta

FORMAZIONI UFFICIALI:

Reggina (3-5-2): Guarna; Delprato, Stavropoulos, Di Chiara; Peli, Bianchi, Faty, Folorunsho, Liotti; Mastour, Lafferty. A disposizione: Farroni, Plizzari, Cionek, Gasparetto, Rolando, Rossi, Crisetig, Bellomo, Denis, Ménez. Allenatore: Toscano.

Teramo (4-2-3-1): Valentini; Celentano, Soprano, Piacentini, Tentardini; Lasik, Viero; Ilari, Bombagi, Mungo; Birligea. A disposizione: Lewandowski, Trasciani, Arrigoni, Costa Ferreira, Pinzauti, Di Francesco, Santoro, Diakite, Iotti. Allenatore: Paci.

Arbitro: Alberto Santoro di Messina (Gianluca Sechi di Sassari e Valerio Vecchi di Lamezia Terme). IV uomo: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

-A distanza di quasi sette mesi, gli amaranto tornano a calcare il prato dello stadio Granillo. L’ultima apparizione casalinga era datata 1 marzo, quando, di fronte ad un pubblico da categoria superiore, gli amaranto furono sconfitti dal Monopoli, rimanendo comunque saldamente al comando del girone C di Lega Pro.

-Dal campionato alla Coppa, da una cornice meravigliosa e traboccante di passione al “grigiore” delle porte chiuse. Oggi sarà tutto un altro scenario, così come impone la lotta al Covid 19, ma ciò non toglie la curiosità verso questo debutto casalingo stagionale.

-Si giocherà in gara unica, con supplementari ed eventuali rigori, in caso di parità dopo i 90′ regolamentari.

-Gli avversari hanno cominciato la loro stagione col botto, battendo all’esordio una delle favorite alla vittoria del girone C di Lega Pro, ovvero il Palermo. L’ultima volta che il Teramo è sceso in riva allo Stretto, risale alla stagione 87/88, in serie C: la Reggina di Scala, alla 13^ giornata, supero gli abruzzesi per 2-0. L’ultimo incrocio tra le due squadre, è risalente invece allo scorso 1 dicembre, quando, sempre in campionato, la Reggina sbancò il campo dei biancorossi con un sonoro 0-3.

-Fra soli tre giorni, il Granillo ospiterà un’altra gara degli amaranto, visto che nella città della fata Morgana si presenterà il Pescara, per il secondo turno di campionato. Proprio per tale motivo, oggi è previsto un turn over abbastanza massiccio, con l’undici iniziale di Salerno che dovrebbe essere stravolto.