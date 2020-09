Reggina-Teramo, le pagelle amaranto: Folorunsho è tornato, ok Delprato e Di Chiara

GUARNA sv Ilari lo grazia in avvio. Un’uscita da brivido, per il resto normale amministrazione.

STAVROPOULOS 6-Oppone i suoi centimetri alla velocità dei biancorossi. Poco lavoro, tanta sostanza.

DELPRATO 6.5-Toscano conferma l’idea di impiegarlo come difensore, il jolly scuola Atalanta sfodera personalità e buoni anticipi.

LIOTTI 6-Inventato difensore, assolve al compito con diligenza, 60′ CIONEK-Dietro il lavoro è pochissimo, quando si sgancia sfiora la rete al debutto.

PELI 6-Un controllo sontuoso in una zona di campo ridotta a risaia, conferma le sue importanti qualità tecniche.

BIANCHI 6- Il solito “soldato della mediana”, che spezza i ritmi avversari con intelligenza tattica.

60′ CRISETIG 6-Entra in una fase del match in cui c’è da ragionare ed offrire nuova linfa. Per uno bravo come lui, è facile come bere un bicchier d’acqua.

FATY 6-Meno esuberante rispetto alla mezz’oretta di Salerno, ma alla fine il suo contributo è accettabile. 60′ BELLOMO 6-Entra in maniera pimpante, dal suo corner nasce l’unica palla gol “pulita” della ripresa.

DI CHIARA 6.5-Sfrutta con intraprendenza ogni centimetro a disposizione, il suo guizzo vale l’accesso al turno successivo. 68′ ROLANDO 6-Molto mobile. Su di lui un intervento che lascia parecchi dubbi, nel cuore dell’area teramana.

FOLORUNSHO 7 (il migliore)-Sembra sia tornato quello ammirato per due anni a Francavilla Fontana. Duttilità, dribbling e forza fisica, per un debutto più che convincente.

MASTOUR 6-Da punta fatica in maniera oggettiva, molto meglio quando torna sulla trequarti a prendersi il pallone e cercare varchi.

LAFFERTY 6-Troppo precipitoso nella scelta del pallonetto a due passi da Valentini, ma nulla da eccepire sul senso della posizione e sulla capacità di fare a sportellate.

TOSCANO 6-Turn over annunciato, ma la Reggina non ha snobbato la qualificazione, come dimostrano i cambi della ripresa. Missione compiuta in scioltezza, a dispetto di un’intensità che si è vista solo a tratti.