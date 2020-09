Reggina-Teramo, Toscano: “Potevamo mettere il risultato al sicuro prima”

La Reggina, all’esordio al Granillo in Coppa Italia, batte di misura il Teramo e si guadagna il passaggio del turno.

Al termine della gara l’allenatore Domenico Toscano ha commentato così la prestazione dei suoi: “Avevamo necessità di dare minutaggio ai ragazzi che sono arrivati dopo in gruppo, come Di Chiara, Peli, Faty. Abbiamo avuto una buona intensità, poi quando siamo calati abbiamo dato campo al Teramo pur subendo pericoli. Potevamo fare qualche gol in più perché le occasioni le abbiamo avute, quattro o cinque nitide. L’unica cosa è che potevamo magari mettere al sicuro il risultato prima. Voglio fare i complimenti al Teramo, squadra ben organizzata che farà un grande campionato. Adesso pensiamo subito al Pescara, sul nostro campo vogliamo iniziare bene anche se affronteremo una squadra esperta”.