Reggina-Teramo: il terreno del “Granillo” in pessime condizioni (FOTO)

Ancora una manciata di minuti e prenderà il via la sfida di coppa Italia tra Reggina e Teramo, valevole per il secondo turno eliminatorio.

Giunte in campo per il consueto sopralloguo pre-gara del terreno di gioco, le due squadre hanno riscontrato condizioni di praticabilità molto scarse, in virtù di un rettangolo “verde” non proprio in condizioni eccelse o quantomeno dignitose.

I punti nevralgici del campo si registrano prettamente nella fascia lato tribuna ovest, direzione panchine, che portano ad un contrasto visivo notevolese se poi, alzando lo sguardo, si notano i settori nuovi di zecca.

Con molta probabilità, dunque, il terreno del “Granillo” dovrebbe presentarsi così anche per la sfida di sabato con il Pescara, la prima uscita in casa della stagione degli amaranto in Serie B.

Credit photo: Maurizio Laganà