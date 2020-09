Covid 19, Zampa: “Bisogna fermare la serie A”

Nuova sospensione del campionato di serie A, proprio come successo lo scorso 9 marzo. Questa la presa di posizione del sottosegretario alla salute Sandra Zampa, dopo il “boom” di positivi al Covid (quattordici tra staff e calciatori) fatti registrare dal Genoa, con conseguente rinvio di Genoa-Torino e possibile rinvio di Juventus-Napoli, gare in programma questo week end e valide per la terza giornata.

“Quando c’è un numero di positivi così alto – ha dichiarato il sottosegretario a Radio Capital – non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federazione calcio”.

Risposa stecca e perentoria, sul ritorno dei tifosi allo stadio. ” Il Comitato tecnico scientifico è radicalmente contrario alla presenza dei tifosi sugli spalti. Su questo si è già espresso”.