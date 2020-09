Cittanovese, colpo in attacco: firma Alessio Viola

Una nuova avventura da una parte, un grande colpo dall’altra. Alessio Viola firma con la Cittanovese e vestirà il giallorosso nella stagione in corso, che vedrà il club reggino impegnato nuovamente nel massimo campionato dilettantistico.

L’attaccante di Taurianova torna dunque in campo in seguito all’operazione in Belgio nell’aprile 2019. Da allora, tanto lavoro di recupero per tornare al più presto in campo, che non ‘vede’ dal gennaio 2019, data della sua ultima gara ufficiale, per giunta con la maglia della Reggina in quel di Bisceglie.

Di seguito, la nota ufficiale del club cittanovese:

La A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessio Viola per la stagione agonistica 2020/2021.

Un colpo di mercato suggestivo, di assoluta qualità e mirato al potenziamento del gia’ importante organico a disposizione di mister Pietro Infantino.

Alessio Viola, classe ’90, è un attaccante dal lungo curriculum, tutto costruito tra i professionisti, e caratterizzato da fisicità, tecnica e senso del gol. Per lui, in oltre 190 presenze tra Serie A, B e C, sono stati 38 gol realizzati. Tra le miglia indossate, anche quelle di Reggina, Benevento, Monza, Carpi, Albinoleffe, Frosinone, Foggia, Taranto e Virtus Francavilla.

Il calciatore è da subito a disposizione dell’allenatore e dello staff.

“Siamo orgogliosi della collaborazione importante con Alessio Viola – questo il messaggio della Società – e a lui porgiamo il benvenuto più caloroso. La famiglia giallorossa si arricchisce di un nuovo componente, dalla storia significativa e dall’immagine positiva, e siamo certi che anche con il suo contributo il Cittanova riuscirà a raggiungere gli obiettivi stagionali posti, scrivendo nuove pagine di grande calcio giallorosso”.