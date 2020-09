Reggina, UFFICIALE: Desiderio Garufo ceduto in prestito al Catanzaro

Per Garufo 22 presenze e 1 gol nella scorsa stagione

Con una nota stampa ufficiale, “il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con l’US Catanzaro per la cessione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Desiderio Garufo. Il club ringrazia Garufo per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.

Desiderio Garufo lascia la Reggina dopo una sola, esaltante stagione, condita con la promozione in serie B della formazione amaranto, per lui 22 presenze e una rete in campionato.