Reggina, dall’idolo De Rossi al paragone con Verratti: alla scoperta di Andrea Marcucci

Più volte paragonato a Verratti per sue qualità tecniche

Piedi buoni e grande talento, considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano, Andrea Marcucci, classe 1999 è stato uno dei calciatori che più ha lasciato il segno nei campionati giovanili disputati con la maglia della Roma.

Centrocampista ordinato dai piedi buoni, accostato spesso a Verratti per le qualità tecniche in possesso, Marcucci con i giallorossi ha vinto gli scudetti giovanissimi e allievi e disputato la finale di Supercoppa Primavera, persa dalla Roma a San Siro contro l’Inter nonostante uno splendido gol, proprio di Marcucci per il momentaneo pareggio.

Il classe ’99 ha fatto tutta la trafila delle giovanili della Roma sempre con la fascia da capitano al braccio e per molte stagioni è risultato il miglior giocatore del campionato in cui ha giocato. Oltre quaranta le presenze di Marcucci con le nazionali giovanili dell’Italia, per il centrocampista, destro naturale con il vizietto del gol che preferisce giocare regista al centro della mediana.

Il suo Idolo? Nemmeno, a dirlo, naturalmente Daniele De Rossi.

“De Rossi è il mio idolo – ha detto Marcucci in una recente intervista- . Per me è stato un onore allenarmi con lui e parlarci”.

Il ds Massimo Taibi lo ha seguito durante tutta la scorsa stagione all’Imolese, dove Marcucci ha collezionato ventotto presenze, con una rendimento sempre di alto livello che, oggi, potrebbero valergli una chance in serie B con la maglia della Reggina. La trattativa c’è ed è concreta, nelle prossime ore possibili ulteriori sviluppi per portare il giovane scuola Roma alla corte di Toscano.

(foto tratta dal profilo facebook del calciatore Andrea Marcucci)