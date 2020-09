Gazzetta del Sud: “Reggina-Como, tutto fatto per Bertoncini”

Il difensore lascerà Reggio Calabria, per il ruolo di vice-Cionek gli amaranto hanno deciso di puntare su Gasparetto.

Quella di Salerno, è stata l’ultima convocazione di Davide Bertoncini nelle fila della Reggina.Manca solo l’annuncio ufficiale, ma il difensore è già pronto a tornare in Lega Pro.

“I difensori amaranto-si legge su Gazzetta del Sud- in questo momento sono sette, ma a breve diventeranno sei. Davide Bertoncini infatti, si può già considerare un calciatore del Como: la trattativa tra il club dello Stretto ed i lariani è stata limata anche negli ultimi dettagli, l’annuncio ufficiale è atteso a strettissimo giro di posta”.

Cedendo Bertoncini, “sacrificato” a vantaggio di Gasparetto, il club dello Stretto eviterà definitivamente il pericolo fuori lista. La cessione dell’ex Piacenza, altro grande protagonista della cavalcata in B, farà quadrare i conti sia sotto il profilo del pacchetto arretrato (tre titolari e tre riserve), sia in merito alla lista over, che al gong del calciomercato, calcoli alla mano, segnerà quota 18, ovvero il limite massimo consentito dal regolamento di serie B.