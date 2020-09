Comunicato Reggina: “Non associamo il nostro logo a fazioni politiche”

Il calcio fuori dalla politica. La Reggina ha preso energicamente le distanze da post apparso sulla pagina facebook “La politica reggina”: all’interno del post in questione, veniva asserito che lo stesso club dello Stretto, pur non potendolo dichiararlo pubblicamente, stesse sostenendo la candidatura del dottor Antonino Minicuci, in vista del ballottaggio di domenica 4 ottobre, relativo alla carica di Sindaco.

Di seguito, il comunicato ufficiale.

In merito al post apparso sulla pagina Facebook “La politica Reggina” in data 29 settembre 2020, all’interno del quale viene espressamente associato il logo del club Reggina 1914 ad una fazione politica, il Presidente Luca Gallo e la Reggina prendono le distanze dal contenuto in oggetto, diffidando gli autori del gesto e valutando la possibilità di adire per vie legali.