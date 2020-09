Bari-Reggina, la magia di Dionigi “stoppa” la contestazione

29 settembre 1996, Bari, 4^ giornata di andata. La Reggina di Adriano Buffoni, si presenta al San Nicola dopo tre sconfitte in altrettante gare: in riva allo Stretto serpeggiano i malumori, la tifoseria non vuole rivivere le stesse difficoltà dell’anno precedente, quando il ritorno in C1 fu evitato solo all’ultima giornata, contro una Reggiana già in festa.

Anche in Puglia le cose sembrano mettersi male, Doll sfrutta una corta respinta di Belardi e dopo soli 24 minuti porta in vantaggio i biancorossi. Sul finire del primo tempo, i circa 200 sostenitori reggini presenti, che già ad inizio gara avevano esposto uno striscione polemico nei confronti della società (“Illuderci è il vostro mestiere, lottare è il nostro dovere”), fanno partire una sonora contestazione. A placare gli animi, ci pensa un’assoluta gemma di Davide Dionigi, il quale ad inizio ripresa si inventa una punizione da manuale, che si infila imparabilmente alla destra di Fontana. Finisce 1-1, anche se per la cronaca va ricordato che la contestazione scoppio ugualmente nelle settimane successive, con Buffoni esonerato a vantaggio di Guerini…

Di seguito, il tabellino di quel Bari-Reggina ed i gol della partita, tratti dal canale youtube “videoteca storica del Bari”.

SERIE B 96/97, 4^ giornata di andata (29/9/1996)

BARI-REGGINA 1-1

Bari: Fontana, Montanari,. Annoni (10′ st De Ascentis), Garzya, Sala, Volpi, Ingesson, Doll (10′ st Guerrero), Manighetti, Flachi, Ventola. Allenatore: Fascetti.

Reggina: Belardi, Montalbano, Poli, Napoli, Napolitano, Trapella, Giacchetta, De Vincenzo, Perrotta (23′ st Toscano), Dionigi (42′ st Mauro), Visentin (34′ st Pasino). Allenatore: Buffoni.

Marcatori: 24′ pt Doll, 4′ st Dionigi.

Note- Spettatori 10.000 circa, con 200 sostenitori reggini. Espulso al 15′ st Manighetti.