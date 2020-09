UFFICIALE- Reggina, altra cessione ‘dolorosa’: Sounas al Perugia

Da intoccabile a calciatore da sacrificare per far posto ad altri elementi. La posizione di Dimitrios Sounas si è evoluta così in questi mesi, durante i quali soprattutto lui stesso pensava di poter giocare per la prima volta in Serie B nella stagione 2020/21.

Invece, per lui si aprono nuovamente le porte della C. Dopo Monopoli e Reggina, il greco riparte da Perugia, club nei retrocesso in C con il quale ha da poco firmato. Si tratta di una cessione dolorosa per molteplici motivi: dall’elevato tasso tecnico del ragazzo alla stima della piazza nei suoi confronti, passando per una stagione, quella passata, in cui è sempre stato in prima linea recitando un ruolo da protagonista, rientrando così tra i pezzi pregiati del club.

Di seguito, l’ufficialità del club amaranto relativa al suo tarsferimento:

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Perugia per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatoreDimitrios Sounas.

Il club ringrazia Dimitrios per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.