Serie D, falsa partenza delle calabresi: mezzo sorriso per Castrovillari e Cittanovese

Pareggi interni per le squadre di Infantino e Franceschini; sconfitte per Rende, Roccella e San Luca (dopo 64 partite)

Il nuovo campionato di Serie D ha preso il via e le vecchie abitudini non sembrano essere cambiate. Dopo la stagione di sofferenza chiusa con le retrocessioni di Corigliano e Palmese e la salvezza del Roccella, il campionato 2020/2021 parte subito con molte delusioni per le cinque calabresi impegnate nel Girone I.

Il bottino della prima giornata recita 2 pareggi e 3 sconfitte, ma certo la strada è ancora lunga e, per citare una frase fatta, una rondine non fa primavera. E pensare che, ad esempio, la Cittanovese era avanti di due reti sull’ACR Messina dopo appena 20′ grazie a Crucitti e Dorato; la squadra di mister Infantino ha poi visto il proprio vantaggio azzerato prima dell’intervallo dalla doppietta di Foggia, complicandosi la vita nella ripresa con due espulsioni nel primo quarto d’ora. Il punto ottenuto contro una delle formazioni favorite, in tali condizioni è da considerarsi di platino.

Si illude per pochi minuti il San Luca in quel di Messina contro l’FC: la squadra di Cozza debutta in Serie D e in avvio di ripresa trova con il difensore argentino Pitto, uno dei veterani e protagonista fin dalla Promozione, un vantaggio di breve durata: i padroni di casa reagiscono prontamente e meno di un quarto d’ora dopo sono avanti 2-1 con le reti di Palma e Coria. Il San Luca conosce la sconfitta dopo 64 incontri di campionato da imbattuto; la prestazione della compagine giallorossa tuttavia lascia ben sperare mister Cozza per il prosieguo del torneo.

Cede a sorpresa tra le mura amiche anche il Roccella, battuto per 2-0 dal neopromosso Paternò; va detto comunque che la squadra di mister Galati ha dovuto attendere l’inizio di settembre per capire che tipo di mercato avrebbe dovuto effettuare, per le note vicende che coinvolgono anche il Corigliano. Attendiamo di vedere un Roccella diverso più avanti.

Ritorno in D da dimenticare per il Rende, retrocesso dalla C e fino all’ultimo in corsa per il ripescaggio; la compagine biancorossa è tornata sconfitta da Acireale: 3-1 per la squadra siciliana, altra candidata ad un ruolo da protagonista. Infine il Castrovillari di mister Franceschini è l’altra calabrese ad aver raccolto un punto, evitando la sconfitta interna per mano della neopromossa Dattilo, con il gol di Corado ad impattare il penalty ospite di Testa.