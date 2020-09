Salernitana-Reggina, l’MVP dei nostri lettori: Crisetig dirige l’orchestra amaranto…

Il sondaggio di Rnp ha incoronato Crisetig come migliore in campo degli amaranto della sfida tra Salernitana e Reggina

Con il ritorno del campionato, è tornato anche il sondaggio di Rnp relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

Gabriele Rolando, Jérémy Ménez e Lorenzo Crisetig. Questi i tre calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la prima uscita in campionato della Reggina in quel di Salerno contro la Salernitana, terminata 1-1.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria del centrocampista Lorenzo Crisetig, autore di una prestazione sugli scudi grazie alla sua intelligenza tattica mista a tecnica sopraffina ed importanti capacità di palleggio.

Il friulano ha raccolto 124 delle 259 preferenze espresse sotto forma di “reactions”. Al secondo posto Gabriele Rolando con 69, al terzo l’autore del gol Ménez con 69.

Appuntamento a sabato 3 ottobre, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Reggina-Pescara.