Reggina di nuovo in campo, prove tattiche per gli amaranto

Reggina al lavoro, per preparare il doppio impegno casalingo che, tra coppa e campionato, vedrà presentarsi al Granillo prima il Teramo e dopo il Pescara.

Di seguito, il report diffuso dal club dello Stretto.

Stamane la squadra ha svolto la penultima sessione di allenamento in vista della gara di Coppa Italia in programma per mercoledì 30 settembre alle ore 14 presso lo Stadio Oreste Granillo. Il tecnico Domenico Toscano e il suo staff hanno provato alcune soluzioni tattiche nel corso della seduta. Nel finale il gruppo ha partecipato ad una partitella a campo ridotto. La rifinitura è prevista per la mattinata di domani.