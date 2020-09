Reggina, con l’arrivo di Cionek la difesa tocca “quota” 776

Thiago Cionek alla Reggina. Adesso è anche ufficiale. L’esperto difensore amaranto arriva alla corte del presidente Luca Gallo per puntellare un reparto già amalgamato e che nella scorsa stagione è stato autentico artefice della promozione in serie B della formazione amaranto al termine di una stagione trionfale interrotta solo dall’emergenza Covid-19.

Per questa nuova stagione di serie B 2020/2021, il ds Massimo Taibi ed il tecnico Mimmo Toscano hanno scelto insieme di confermare lo zoccolo duro del pacchetto difensivo aggiungendo solo pochi tasselli, uno dei quali, proprio Thiago Cionek, in grado di alzare il livello di qualità del terzetto difensivo. Il sacrificato, con ogni probabilità, sarà Davide Bertoncini vicino alla cessione.

L’arrivo di Cionek è un ulteriore importante tassello in termini di esperienza e confidenza con la serie B. Con l’acquisto del centrale ex Palermo e Spal, la difesa della Reggina “tocca quota” 776, un numero esorbitante, somma delle presenze in serie B di tutti i calciatori che compongono il pacchetto arretrato.

In cima nella speciale graduatoria il portiere Enrico Guarna, 278 presenze per lui in cadetteria, subito dopo Daniele Gasparetto la cui utilità e affidabilità è quasi divenuta una certezza che in serie B ha già giocato 162 volte. L’ultimo arrivato Cionek ha collezionato in serie B 126 apparizioni, poi Marco Rossi 85 ed il capitano Giuseppe Loiacono 52.

Anche i cosiddetti “giovani”, entrambi novelli in amaranto, non sono di certo alla loro prima volta in serie B: il portiere Plizzari ha già alle spalle 41 presenze, mentre Enrico Delprato ha calcato i campi della cadetteria già 33 volte. Un totale di 776 presenze in serie B per i calciatori che andranno a comporre la linea difensiva della Reggina in questa nuova stagione, l’esperienza sicuramente sarà l’ultimo dei problemi dietro.

E nel conteggio, volutamente, non inseriamo gli esterni, considerandoli centrocampista: altrimenti il conto salirebbe ancor di più.