Reggina, a Salerno tutti i nuovi over in campo: gli under attendono…

La prima uscita in campionato della Reggina targata Toscano-Napoli, in quel di Salerno, ha destato buone sensazioni agli occhi di tifosi e addetti ai lavori. Ciò che è risaltato, nelle scelte del tecnico amaranto, è l’utilizzo dei calciatori arrivati nel corso del mercato, ovvero le new entry amaranto.

Sono scesi in campo dal primo minuto Plizzari, Crisetig e Ménez, mentre sono subentrati a gara in corso i vari Faty, Di Chiara e Lafferty. Prestazioni autorevoli da parte di tutti questi eccetto che per gli ultimi due, per i quali probabilmente si attendeva un approccio diverso (nel caso dell’attaccante complici i pochi minuti a disposizione mentre per l’esterno i pochi allenamenti nelle gambe con i suoi nuovi compagni).

Mister Napoli (che ha guidato la squadra in prima persona vista la squalifica di Toscano) ha dunque gettato nella mischia sei degli undici elementi finora ufficializzati. Ad oggi, ne restano ancora cinque da ‘far esordire’ e si tratta di tutti elementi con lo status di under. Si tratta, precisamente, di tutti i calciatori under arrivati in riva allo Stretto in questa sessione di mercato, eccetto l’estremo difensore Plizzari.

Stavropoulos, Delprato, Folorunsho, Peli e Charpentier (anche se quest’ultimo non è stato convocato per la trasferta di Salerno), dunque, aspettano il loro esordio in amaranto. E non è assolutamente da escludere che possano scendere in campo mercoledì in coppa Italia…