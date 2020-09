Qui Pescara, colpo Raul Asencio: era un obiettivo della Reggina

La Reggina lo ha corteggiato per tanto tempo, il Pescara oggi lo ha ufficializzato. Raul Asencio, attaccante del Genoa, passa in prestito agli abruzzesi e sabato, nella seconda giornata di serie B sarà al Granillo ma da avversario

In una nota pubblicata sul proprio sito la società Delfino Pescara 1936 ha comunicato di aver acquisito “a titolo temporaneo dalla società Genoa C.F.C. le prestazioni sportive dell’attaccante classe 98’ Raúl Asencio”.

Asencio, cresciuto nel Burriana, club dilettantistico della Comunità Valenciana nel 2015 viene acquistato dal Genoa, con cui firma un contratto triennale. Viene ceduto in prestito prima all’Avellino collezionando 32 presenze e 6 reti, poi passa sempre in prestito al Benevento (21 partite, 3 reti). Breve parentesi al Pisa e trasferimento sempre in prestito al Cosenza passa in prestito annuale al Pisa, società neopromossa in Serie B. Gioca solo 3 partite con il club toscano, tanto che il 17 gennaio 2020 viene ceduto in prestito al Cosenza (7 gol nell’ultima stagione). Buon colpo in attacco del Pescara prossimo avversario della Reggina.