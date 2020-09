Ex amaranto, Marino e Solerio in gol alla prima: pareggi per Fano e Pistoiese

Ci sono anche due ex amaranto tra i marcatori della prima giornata di Serie C e portano il nome di Matthias Solerio e Roberto Marino.

Gol ‘pesanti’ ai fini del risultato per i due calciatori rispettivamente di Pistoiese e Fano, con entrambe le squadre che hanno chiuso il debutto in campionato con un pareggio.

L’esterno lombardo Solerio ha infatti siglato una rete all’83’, decisivo per il pareggio della sua squadra contro l’Alessandria degli altri ex amaranto Corazza, Rubin e Blondett, fino ad allora in vantaggio per una rete a zero.

Il centrocampista catanese, al suo secondo anno al Fano, invece, ha aperto le marcature contro il neo retrocesso Perugia, il quale ha poi chiuso sul 2-2.

Esordio con gol, dunque, per i due ex Reggina…