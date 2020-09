Coppa Calabria, andata del 1° turno: Deliese corsara, pari San Gaetano-Catona

Si sono disputati nel weekend gli incontri validi per l’andata del 1° Turno di Coppa Calabria, torneo riservato a 32 formazioni di Prima Categoria. Tra le reggine spiccano le vittorie esterne della Deliese di mister Api in casa del Saint Michel con un gol di Kebe, e della Cinquefrondese a Polistena per 3-0. Pari invece il match tra San Gaetano e Catona: Ferrato e Modafferi in gol per la squadra di Falduto, doppietta di Petilli per gli ospiti.

COPPA CALABRIA – 1° Turno – Andata (27/09/2020)

Geppino Netti-Amendolara 1-0

New Academy-Rangers Corigliano 3-0

Luzzese-Oreste Angotti 3-1

Brutium-Real Montalto 1-0

Marano-Mangone 1-0

Campora-Platania 1-1

Real Fondo Gesù-Rocca di Neto 2-2

Mesoraca-Scandale -0

Pino Donato Taverna-Magisano 5-0

Atletico Maida-Cerva 0-0

Borgia-Badolato 2-0

Guardavalle-Bivongi Pazzano 2-0

Acconia Spartans-Capo Vaticano 2-0

Nuovo Polistena-Cinquefrondese 0-3

Saint Michel-Deliese 0-1 (26/09)

San Gaetano Catanoso-Catona 2-2 (26/09)