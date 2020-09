Gazzetta del Sud: Reggina, Situm e Marcucci per chiudere il mercato

Cionek e Vasic, ma non solo. In attesa del comunicato che ufficializzi gli arrivi dell’ex Palermo e dell’attaccante svedese, la Reggina si muove per portare in riva allo Stretto un esterno destro over ed un centrocampista under. A quel punto, la campagna acquisti sarà definitivamente chiusa. La pista per chiudere il cerchio, porta a Mario Situm e Andrea Marcucci.

“La pista estera, seguita per trovare il vice di Rolando-si legge sulla Gazzetta del Sud-porta fino alla Turchia. Contatti ben avviati con Mario Situm (28), che lo scorso week end dovrebbe aver giocato l’ultima partita con il Kayserispor. Un autentico jolly delle corsie esterne, visto che, pur essendo un’ala sinistra naturale, si adatta senza particolare problemi anche a destra, sia come ala che come terzino. Per Situm, che ha giocato anche in Croazia (Dinamo Zagabria) e Polonia (Lech Poznan) sarebbe un ritorno in Italia a distanza di quattro anni, dopo l’ottimo biennio con lo Spezia, contrassegnato da 60 presenze e 8 reti”.

Capitolo centrocampo. “A mettere il sigillo dovrebbe essere un under: si tratta di Andrea Marcucci (21), mediano cresciuto nella Roma. Marcucci ha vissuto le prime esperienze da professionista nelle ultime due stagioni, vestendo le maglie di Foggia prima ed Imolese poi. Le probabilità di chiudere entrambe le operazioni sono decisamente alte, qualora filasse tutto liscio il numero definitivo dei “nuovi amaranto” toccherebbe quota 15”.