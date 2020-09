Accadde oggi: fair play Brienza, Reggina ko a Palermo

28 settembre 2008, serie A, quinta giornata di andata. La Reggina di Nevio Orlandi è partita male, racimolando soltanto un punto nelle prime quattro gare. Affamata di punti salvezza, la compagine dello Stretto fa visita al Palermo (nella foto, gli Ultras amaranto presenti quel giorno).

Gli amaranto confermano le loro difficoltà, e Miccoli li punisce ad inizio ripresa, approfittando di uno svarione della difesa reggina. Finirà 1-0, ma a far discutere è l’episodio che si verifica poco prima del gol dell’attaccante rosanero. Sul punteggio ancora di 0-0 infatti, Brienza si porta a tu per tu con Amelia, ma rinuncia a sfruttare un’occasione d’oro, vedendo a terra Corradi e Balzaretti, entrambi finiti ko per qualche secondo, dopo uno scontro aereo. Lo stadio applaude e l’arbitro Farina va a stringere la mano al fantasista di origini campane, mentre Corradi e Balzaretti riprendono il loro posto in campo senza alcun tipo di problema.

Un gesto di assoluto fair play quello di Brienza, che però spacca in due l’ambiente amaranto: c’è chi apprezza al di là del risultato e si unisce agli applausi, c’è chi invece sostiene che quel gesto è figlio solo ed esclusivamente dei trascorsi del diretto interessato, il quale con la maglia del Palermo aveva disputato ben sette stagioni.

Di seguito, il tabellino di quel Palermo-Reggina, e subito dopo 2 video (tratti da youtube), contenenti gli highlights della partita ed il gesto dell’ex attaccante amaranto.

SERIE A 2008/2009, 5^ giornata di andata (28/9/2008)

PALERMO-REGGINA 1-0

Palermo: Amelia; Cassani, Carrozzieri, Bovo, Balzaretti; Nocerino, Liverani, Migliaccio; Simplicio; Cavani (45′ st tedesco), Miccoli (37′ st Lanzafame). In panchina: Ujakani, Dellafiore, Ciaramitaro, Succi, Raggi. Allenatore: Ballardini.

Reggina: Campagnolo; Lanzaro, Cirillo, Santos; Vigiani, Barreto, Carmona, Halfredesson (9′ st Barillà), Costa (16′ st Sestu); Brienza (44′ st Ceravolo); Corradi. In panchina: Puggioni, Valdez, Tognozzi, Di Gennaro. Allenatore: Orlandi.

Arbitro: Farina di Novi Ligure.

Marcatore: 7′ st Miccoli.

Note-Spettatori poco meno di 20.000, un centinaio i reggini presenti. Ammoniti: Liverani, Santos, Cirillo, Lanzaro. Angoli: 5-3 . Recupero: 1′ pt, 4′ st.