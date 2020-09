Serie D, la prima di Cozza e Franceschini: San Luca ko, pari in extremis del Castrovillari

Il San Luca di Francesco Cozza ed il Castrovillari di Ivan Franceschini: ecco come sono andati i loro esordi

Con il termine di tutte le nove gare in programma, passa all’archivio la prima giornata del girone I del campionato di Serie D 2020/21. Il massimo campionato dilettantistico è ripreso a pieno regime e questo pomeriggio ha visto disputarsi le prime partite, tutte in contemporanea, dopo il lockdown.

Tra queste, vi sono i debutti in panchina di due ex calciatori (e allenatori) della Reggina, nonché figure oramai note nel panorama calcistico reggino e calabrese. Parliamo di Francesco Cozza e Ivan Franceschini, entrambi alle prese con una nuova avventura.

Il primo, tecnico del neopromosso San Luca, è tornato a mani vuote dalla trasferta siciliana contro il Football Club Messina, con quest’ultimo che ha ribaltato l’iniziale vantaggio dei calabresi firmato Pitto (il primo gol in assoluto del club in Serie D) con le reti di Palma e Coria.

Pareggio in extremis, invece, per il Castrovillari di Franceschini, sotto di una rete a zero con il Dattilo fino all’85’, quando Corado ha timbrato la rete del definitivo 1-1 tra le mura amiche.

Inizia così il campionato dei due ex amaranto…