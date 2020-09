Reggina, squadra già in campo in vista del Teramo

Ieri il debutto in campionato a Salerno contro la Salernitana (1-1), oggi il ritorno sui campi del Sant’Agata per preparare la sfida di coppa Italia contro il Teramo di mercoledì (ore 14 al “Granillo”).

La Reggina di mister Toscano è tornata ad allenarsi in vista del doppio impegno di questa settimana. Tra tre giorni il Teramo per il secondo turno eliminatorio, sabato invece arriverà il Pescara al “Granillo” per la seconda giornata di campionato.

Di seguito, il report della società:

La squadra si è ritrovata questa mattina sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata per iniziare la fase di preparazione al secondo turno di Coppa Italia. Esercizi di scarico per chi ha preso parte alla gara di Salerno, allenamento neuromuscolare e con la palla il resto del gruppo.

Per la giornata di domani è prevista una seduta mattutina.