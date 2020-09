Rami, il debutto è un disastro: il suo Boavista ne prende cinque dal Porto

È un debutto da dimenticare quello di Adil Rami con la sua nuova maglia del Boavista, club con il quale ha firmato qualche settimana fa in seguito all’improvviso e sorprendente dietrofront con la Reggina.

Il difensore francese, infatti, nella serata di ieri ha vestito per la prima volta la casacca bianconera del club portoghese nella seconda giornata di campionato (dal momento in cui non era stato convocato per la prima uscita) e lo ha fatto contro la corazzata Porto, detentore del titolo di campione di Portogallo.

Un esordio di fatto disastroso per l’ex Milan, che ha visto la sua squadra incassare ben cinque reti senza segnarne alcuna. Posto al centro della difesa dal tecnico Vasco Seabra, Rami ha dovuto fare i conti con la furia dei ragazzi di Sérgio Conceição, che dunque hanno rifilato una manita firmata Corona, Oliveira, Marega (2) e Diaz.

Per il francese, il quale è stato ad un passo dall’approdare a Reggio Calabria, dunque, un debutto da dimenticare…