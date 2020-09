Promozione, risultati e classifica dopo la prima giornata

Tornano in campo i dilettanti. Inizio anche per quello di Promozione con la prima giornata disputatasi oggi. Vince la Ludos Ravagnese, colpo esterno del San Giorgio. Archi sconfitto in casa.

PROMOZIONE

RISULTATI

Brancaleone-Filogaso: 1-1

Ludos Ravagnese-Parghelia: 2-0

Monasterace-Borgo Grecanico Melitese: 1-3

Sporting Catanzaro Lido-Africo: 3-1

Archi-Gioiosa: 0-1

Gioiese 1918-Bagnarese: 6-0

Rombiolese-San Giorgio: 0-1

Vallata del Torbido-Melicucco: 0-0

CLASSIFICA

Gioiese 3

Ravagnese 3

Borgo Grecanico Melitese 3

Catanzaro Lido 3

Gioiosa 3

San Giorgio 3

Brancaleone 1

Filogaso 1

Vallata Torbido 1

Melicucco 1

Parghelia 0

Monasterace 0

Africo 0

Archi 0

Bagnarese 0

Rombolese 0