Mercato Dilettanti: San Luca scatenato, volti nuovi a Roccella, Gallico, Bovalino e Stilo

Cinque nuovi under per mister Cozza, quattro le novità a Roccella; ufficiali Manneh al Gallico Catona, Figliomeni alla Bovalinese e Sorgiovanni alla Stilese

Il gran giorno è arrivato, tra poche ore partiranno ufficialmente i campionati di Serie D ed Eccellenza, ma nonostante tutto impazza ancora il mercato con tante novità nelle ultime 48 ore riguardanti le formazioni reggine. Facciamo un piccolo riassunto.

San Luca – Sono ben cinque i volti nuovi, tutti under, messi a disposizione di mister Cozza negli ultimi due giorni, in vista del debutto odierno in casa del FC Messina. In ordine cronologico il club giallorosso ha ufficializzato: Francesco Ferla, terzino destro classe 2002 proveniente dalla Sicula Leonzio; Francesco Nirta, centrocampista offensivo del 2003, ex Reggina e in prestito dal Lecce; Davide Franco, centrocampista 2000 arrivato dalla Palmese; Marco Greco, difensore centrale classe 2001, proveniente dalla Virtus Francavilla; Gabriele Finocchiaro, terzino 2003, giunto dal Catania.

Roccella – Poker di novità in casa degli amaranto che oggi apriranno contro il Paternò il loro settimo torneo di Serie D consecutivo. Il DS Curtale ha messo a disposizione di mister Galati quattro nuovi atleti negli ultimi giorni: Emanuele Malerba, esterno sinistro di grande esperienza, un classe ’92 che fa ritorno a Roccella dove è già stato protagonista più volte, compresa la scorsa stagione, e che nel curriculum vanta diverse esperienze anche in C; Francesco Porcelli, esterno destro 2002, arriva dalla Pistoiese; Gennaro Cuomo, portiere classe 2000, reduce da un’esperienza importante in Galles, nella seconda divisione; Pietro Favasuli, terzino o esterno, un 2002 tecnico e carismatico protagonista nelle ultime due stagioni in Eccellenza con la maglia del Bocale.

Gallico Catona – Proprio in extremis è giunto in casa rossoblù il transfer per ufficializzare il tesseramento di Bakary Manneh, centrocampista senegalese classe ’97, già aggregato alla squadra di mister Condello da alcune settimane e adesso pronto per debuttare.

Bovalinese – Torna a vestire la maglia amaranto l’attaccante Francesco Figliomeni, classe ’94, con un curriculum di tutto rispetto tra Serie C e Serie D con le maglie, tra le altre, di Campobasso, Gioiese e Roccella; in Eccellenza ha già giocato con lo stesso club di Bovalino, appena due stagioni fa, andando in doppia cifra, indossando anche le maglie di Siderno e Soriano.

Stilese – La squadra di mister Panarello è pronta a fare il proprio esordio assoluto in Eccellenza, scendendo in campo in quel di Gallico. Il tecnico gialloblù avrà una freccia in più per il proprio arco, grazie alla qualità e all’esperienza portate da Marco Sorgiovanni, centrocampista classe ’95, ex Siderno e Isola Capo Rizzuto, il quale vanta esperienze anche nella categoria superiore con la maglia del Roccella.