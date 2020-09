Reggina, si attendono quattro nuovi acquisti dal calciomercato

Non solo “campo” e debutto in campionato per la Reggina.

Reduce dal pareggio esterno ottenuto contro la Salernitana nella prima giornata di serie B, la formazione di Mimmo Toscano ha ripreso già oggi la preparazione: incombe infatti la coppa Italia ed il Teramo (mercoledì), prima del match di campionato contro il Pescara, previsto sabato al Granillo.

La Reggina però tende un orecchio anche a radio mercato. Il grosso dei movimenti è già stato ultimato così come ha anche confermato il direttore sportivo Massimo Taibi. In uscita soprattutto, restano pochissime le mosse ancora da definire.

In entrata, invece, la Reggina attende quattro nuovi acquisti, alcuni dei quali potrebbero vestire l’amaranto addirittura nelle prossime ore.

Un difensore centrale, un attaccante, un esterno destro e probabilmente un nuovo centrocampista: sono queste le pedine che, al netto di possibili stravolgimenti dell’ultima ora, andranno a rafforzare la rosa degli amaranto per questa stagione di serie B 2020/2021.

Sembra fatta per l’arrivo del difensore centrale Thiago Cionek, brasiliano naturalizzato polacco, calciatore dalla lunga esperienza in Italia e reduce da annate solide con la maglia del Palermo e della Spal. Un rinforzo di spessore per la linea difensiva della Reggina.

Anche in attacco i giochi sembrano fatti, con la sorpresa annunciata anche da Taibi: il centravanti svedese Nikola Vasic, 30 gol nelle ultime due stagioni con la maglia dell’Akropolis potrebbe essere un nuovo attaccante della Reggina.

Più difficile, oggi, ipotizzare nomi e dare certezze sulle altre due caselle da completare. L’orientamento della società è comunque definitivo: l’esterno destro con molta probabilità arriverà dall’estero e sarà un giocatore con una esperienza già masticata tra i “pro”; sulla mediana, invece, probabile l’arrivo in prestito da società importanti di serie A di un giovane under in grado di crescere in riva allo Stretto guadagnandosi spazio e minutaggio durante il campionato. Sono questi i profili, bisognerà solo attendere qualche ora per conoscere i nomi.

