Boca N. Melito, Laface: “Puniti da un episodio ma c’è tanto da lavorare”

ECCELLENZA – 1^ giornata

Boca Nuova Melito Admo-Reggiomediterranea 0-1

Filippo Laface (allenatore Boca Nuova Melito Admo): “Abbiamo iniziato bene anche se loro hanno fatto meglio nel primo quarto d’ora; negli ultimi venticinque minuti del primo tempo abbiamo creato due nitide occasioni, è stato bravo il loro portiere, inoltre ci è stato negato un netto rigore per un tocco con la mano. Nel secondo tempo volevo dare più peso all’attacco ma ho perso subito Secondi e sapevo che Sapone aveva qualche problema. Il gol che abbiamo preso è da pivelli, un pallone perso a metà campo e un fallo in area commesso da Megale, che fino a quel momento era stato tra i migliori. Il rigore era netto ma in Eccellenza certi errori non si possono fare. Abbiamo cercato di reagire in maniera imperfetta, esponendoci al contropiede; dopo il gol è saltato l’equilibrio, complici anche i guai fisici dei miei calciatori. Non abbiamo fatto nulla di eccezionale, ma non credo meritassimo la sconfitta; l’episodio ci ha punito e accettiamo il verdetto del campo. In avanti siamo un po’ leggeri, credo inoltre che Secondi starà fuori per un po’; domenica tornerà Foti ma ci mancherà anche Megale e sono da valutare le condizioni di tutti. Mi aspettavo un altro tipo di prestazione, anche se la squadra mi è piaciuta nella seconda parte del primo tempo; non ci vogliamo legare all’episodio del rigore, sarebbe un errore. Siamo consapevoli che c’è ancora da lavorare.”