UFFICIALE- Reggina, Marchi al Ravenna: è addio definitivo

Altra cessione in casa amaranto: nuova avventura in Serie C per Paolo Marchi

Paolo Marchi dice addio alla Reggina. Dopo una stagione in riva allo Stretto, il difensore classe ’91 lascia i colori amaranto e si accasa al Ravenna, nel girone B di Serie C.

Si tratta di una notizia per la quale si attendeva soltanto l’ufficialità, dal momento in cui il trasferimento dell’ez Feralpisalò era stato messo in preventivo sin dall’inizio del mercato. La formula scelta è quella del prestito fino alla fine della stagione ma in sostanza si tratta di un addio definitivo dal momento in cui il contratto del calciatore scadrà proprio il 30 giugno 2021.

Per Marchi, tre presenze con la maglia amaranto, in un’esperienza per lui sfortunata visto l’infortunio e l’operazione al menisco che lo hanno tenuto fuori da tutto il mese di novembre 2019 ai primi giorni di febbraio 2020.

Di seguito, la nota ufficiale della Reggina:

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il RavennaFC per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore Paolo Marchi in prestito fino al 30/06/21.

Il club ringrazia Marchi per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.