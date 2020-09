Salernitana- Reggina, Napoli: “Credo che il pareggio ci possa stare, dovevamo conservare meglio il vantaggio”

Squalificato il tecnico Mimmo Toscano, è il suo vice Michele Napoli a sedersi sulla panchina della Reggina per la prima partita del campionato di serie B contro la Salernitana terminata con un pareggio.

A fine gara il vice allenatore della Reggina ha commentato così la partita degli amaranto contro i granata di Castori.

“Abbiamo il rammarico – ha detto Napoli – di non aver tenuto il vantaggio per qualche minuto in più. All’ inizio di partita abbiamo sofferto un poco, poi ci siamo ripresi crescendo e creando tanto, nel secondo tempo abbiamo fatto di più sfiorando più volte il gol. Alla fine per quanto si è visto, credo che il pareggio che ci possa stare. Noi siamo contenti della prestazione offerta della squadra, vogliamo sempre mantenere una identità precisa, sappiamo che dobbiamo migliorare e crescere e dobbiamo continuare a lavorare. Gol Salernitana? La palla ha avuto traiettoria stranissima e si è infilata proprio all’incrocio, sono quelle traiettorie su cui purtroppo non puoi fare nulla. Menez è un calciatore che ha grande classe, può fare saltare gli equilibri delle difese avversarie e si è visto in occasione del gol. Sappiamo che ha dei numeri importanti e speriamo possa essere sempre più decisivo. Bellomo è cresciuto con il passare dei minuti, nella ripresa ha creato alcune occasioni da gol importanti. Abbiamo spinto tanto sulla destra sia nel primo che nel secondo tempo, siamo riusciti a sfondare molto da quel lato”