Salernitana-Reggina, le pagelle di RNP: Faty e Menez subito incisivi, Rolando sempre pericoloso

Pareggio esterno della Reggina nella prima sfida del campionato di serie B contro la Salernitana. Vantaggio amaranto con Menez e pari immediato di Casasola. Bene il collettivo amaranto, con una prova corale molto sostanziosa. Impatto subito decisivo per il nuovo acquisto Faty.

Ecco le pagelle della Reggina, targate Reggionelpallone:

Plizzari 6 Sarebbe da sette per i due interventi decisivi nel primo tempo, però si lascia ingannare dal tiro-cross di Casasola.

Loiacono 6,5 Quasi mai fuori tempo, tranne quando è chiamato all’uno contro uno con Tutino che lo costringe al fallo ed al giallo.

Gasparetto 6 E’ sempre affidabile ma anche disattento, si perde Djuric ad inizio gara. Poi la prende sempre lui.

Rossi 6 Qualche sbavatura di troppo nel possesso palla, Gondo lo beffa nel finale ma per fortuna fallisce il colpo del ko. Salva su Tutino

Rolando 6,5 Nel primo tempo è una furia, asfalta la sua fascia e crea sempre superiorità. Nella ripresa abbassa il ritmo ma tiene alta la difesa granata.

Crisetig 6,5 Forse osa poco limitandosi alle cose semplici, piedi di qualità e si vede. Passano da lui tutti i palloni amaranto.

Bianchi 6 Incide subito con due incursioni pericolose, poi si ferma. Dal 58’ Faty 6,5 Impatto importante. Fisico ed esperienza, con la sua “spizzata” lancia Menez per il vantaggio.

Bellomo 6 Si muove tanto alla ricerca di palle giocabili, un assist al bacio non sfruttato da Denis. Cresce nella ripresa. Dal 69’ Mastour 6 Impatto così così con due agganci sballati, poi con un grande spunto si guadagna una buona punizione che per poco non regala la vittoria alla Reggina.

Liotti 6 Grande attenzione e lucidità, impreciso nei cross. Dal 69’ Di Chiara s.v. Pochi minuti per valutare la sua prova.

Menez 7 A corrente alternata, si illumina con una vampata che regala il primo gol stagionale. I “centimetri” gli negano la doppietta personale ed il gol vittoria su punizione.

Denis 5 Fallisce due delle migliori occasioni per gli amaranto. dal 81’ Lafferty sv

All. Napoli (Toscano squalificato) 6,5 La Reggina cerca sempre la manovra. La squadra ha già una identità precisa e non vuole snaturarsi. Serve forse un pizzico di velocità in più in alcune giocare.