Salernitana-Reggina, Menez: “Volevamo vincere, ma buon pareggio dopo tanti mesi di stop”

Termina in parità la gara tra Salernitana e Reggina, valevole per la prima giornata del campionato di serie B.

A fine match l’attaccante francese Jeremy Menez, autore del gol del vantaggio della Reggina, è stato intervistato da Dazn.

Per l’attaccante della Reggina, Jeremy Menez, quello odierno, è “un pareggio buono guadagnato fuori casa, anche se noi volevamo vincere per iniziare bene il campionato. La mentalità è quella giusta, non era facile ricominciare dopo tutti questi mesi di stop e quindi credo che il pareggio sia comunque un buon risultato perché fuori casa. Più che il gol mi interessava la vittoria della squadra ma va bene così. Abbiamo ancora tanti margini di miglioramento, lavoriamo da due mesi ci manca il ritmo partita. Dobbiamo continuare così e i risultati arriveranno. Col mister Toscano mi trovo molto bene, ho un ottimo rapporto, anche con i miei compagni mi hanno accolto tutti bene. Jeremy è tornato in Italia e vuole fare bene”.