Salernitana-Reggina, i TOP&FLOP amaranto: furia Rolando, Denis spreca

Termina in parità la sfida d’esordio del campionato di Serie B per la Reggina: è 1-1 all’Arechi contro la Salernitana. Di seguito i TOP&FLOP di RNP.

TOP

Menez – Segna il gol che vale il vantaggio durato meno di un battito di ciglia, sfiora su punizione al 90′ la doppietta personale. Nel primo tempo si vede a sprazzi, cercando di destreggiarsi tra le maglie granata, partendo a volte anche da lontanissimo. Più continuo nella ripresa, inventandosi un gol da fuoriclasse.

Rolando – Nel primo tempo scava un solco sulla corsia destra, percorsa in lungo e in largo senza mai fermarsi. Accelera, guadagna falli e mette in area palloni interessanti mai davvero sfruttati dai compagni. Nella ripresa abbassa il ritmo ma non il livello di concentrazione.

Crisetig – Buono il debutto ufficiale in maglia amaranto per un calciatore che ha dimostrato, in soli 90′, di aver preso in mano il centrocampo della Reggina. Nella ripresa, in pieno forcing, sfiora il vantaggio con un sinistro chirurgico che lascia di sasso il portiere ma si spegne sul fondo dopo aver fatto la barba al montante.

FLOP

Denis – Partenza in sordina per “El Tanque”, un po’ come avvenuto nella passata stagione. Per tutto il primo tempo all’Arechi quasi non si hanno sue notizie, stretto tra le maglie della difesa di casa. Alla prima occasione propizia, non riesce a colpire con decisione un pallone a mezza altezza. Nella ripresa ha un’altra buona chance di testa, stavolta l’impatto è buono ma la mira fa difetto. Forse ancora non al top della condizione, attendiamo di rivedere il vero Denis.

Gasparetto – Alla lunga il duello con Djuric lo vince lui, tuttavia nel primo tempo sbaglia un paio di volte il posizionamento e la difesa amaranto rischia grosso. Qualche incertezza di troppo sull’equilibrio del reparto da lui guidato, il giudizio complessivo sulla sua prova resta comunque positivo.