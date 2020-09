Salernitana, Bocchini: “Reggina tosta e di qualità, soddisfatti della nostra prova”

Il vice di Castori, in tribuna per squalifica, si è detto contento della prova dei suoi contro una Reggina di qualità

Al termine dell’incontro Salernitana-Reggina, il vice-allenatore campano Riccardo Bocchini, oggi in panchina al posto dello squalificato Castori, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Non era facile giocare contro una Reggina così tosta e ben preparata, – ha affermato Bocchini – che si è rinforzata con tanti innesti di qualità. Siamo soddisfatti della nostra prova, abbiamo limitato i loro elementi di maggior esperienza e qualità. In entrambi i tempi abbiamo creato situazioni da gol per come intendiamo il calcio noi.”

Sui singoli, Bocchini ha dichiarato: “Djuric ci ha dato equilibrio, mandando in porta Tutino che ha avuto due ottimi palloni che non ha controllato bene; nel finale ho inserito Gondo per avere fisicità e freschezza in attacco.”

Fonte: SalernitanaNews.it