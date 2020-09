Reggina, l’addio di Garufo: “Vado via con una grande gioia nel cuore. Grazie Reggio”

Desiderio Garufo rientra a pieno titolo tra quei calciatori fortemente stimati dai tifosi amaranto, che nel corso di questa annata hanno riconosciuto in lui spirito di sacrificio e grande attaccamento alla maglia ed alla città.

Oggi, l’esterno di Grotte è al passo di addio con la Reggina e in procinto di firmare con il Catanzaro. Prima, però, ha voluto salutare e ringraziare Reggio e la Reggina con un lungo post sui social.

Di seguito, le sue parole postate su Facebook:

“Sono arrivato il 15 Luglio dello scorso anno in punta di piedi, con tanti se e tanti ma… ed è proprio così, che voglio andarmene, ma, con una grande gioia nel cuore.

Abbiamo raggiunto un grandissimo traguardo, un traguardo fortemente voluto sin dall’inizio con tanto sudore, emozioni ed enormi sacrifici, ridando a questa grande società e a questa meravigliosa tifoseria, una felicità che rimarrà indelebile in ognuno di noi.

Grazie Reggina per tutte le emozioni che ho vissuto.

Grazie alla società per avermi dato questa possibilità gratificandomi del rinnovo nel Gennaio scorso.

Grazie al mister e a tutto il suo staff, allo staff medico, ai nostri fisioterapisti, ai magazzinieri, al personale della mensa e ai dipendenti del centro sportivo, tutte persone estremamente stupende.

Un grande in bocca al lupo a tutti i miei compagni, a chi è rimasto e, a chi è andato via. Un gruppo ben affiatato, fatto di uomini veri oltre che grandi calciatori.

Alla Curva Sud, cuore della Reggina, auguro ancora tante soddisfazioni. Ho avuto l’onore di giocare al Granillo e fare Goal sotto la curva ed è stata un’emozione unica, indescrivibile.

Me ne vado in silenzio, ma, consapevole di aver lasciato qualcosa nei vostri cuori.

Grazie Reggio”