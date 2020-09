Promozione B, 1^ giornata, gli anticipi: partono forte Borgo e Ludos Ravagnese

Si sono disputati quattro anticipi della 1^ giornata del Girone B di Promozione. Successo della Ludos Ravagnese sulla matricola Parghelia, decide una doppietta di Bartolomeo; successo in trasferta per il Borgo Grecanico che espugna Monasterace. Non va oltre il pari casalingo il Brancaleone, bloccato dal Filogaso in una sfida decisa da due rigori; cade l’Africo in casa dello Sporting Catanzaro Lido.

PROMOZIONE GIRONE B – 1^ giornata (27/09/2020)

Archi-Gioiosa

Brancaleone-Filogaso 1-1 (26/09)

Gioiese-Bagnarese

Ludos Ravagnese-Parghelia 2-0 (26/09)

Monasterace-Borgo Grecanico 1-3 (26/09)

Rombiolese-San Giorgio

Sporting Catanzaro Lido-Africo 3-1 (26/09)

Vallata del Torbido-Melicucco