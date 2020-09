LIVE! Salernitana-Reggina su RNP: Liotti di testa, palla al lato. 0-0 al 43′

Duecentotre giorni dopo. E’ il tempo trascorso dall’ultima volta in cui la Reggina è scesa in campo per una gara ufficiale e, in particolar modo, si campionato, con il riferimento che va alla gara vinta contro il Picerno l’8 marzo scorso (terminata 0-2). Oggi la squadra di Toscano torna in campo e lo fa all’Arechi di Salerno, contro la Salernitana dell’ex Fabrizio Castori, per la prima giornata del campionato di Serie B, categoria che gli amaranto ritrovano a distanza di sei anni. Lo spettacolo, però, è destinato ad essere nettamente penalizzato (oggi ancor di più se si pensa allo storico gemellaggio tra le due tifoserie) dall’assenza del tifo (si giocherà a porte chiuse causa Covid), da sempre il cuore pulsante di una partita di calcio.

Calcio d’inizio alle ore 14, segui gli aggiornamenti LIVE su RNP.

42′ Altro spunto di Rolando, lungo traversone sul secondo palo, Liotti di testa ma palla debole che scivola lateralmente

39′ Sempre sulla destra la Reggina cerca di sfondare: Rolando per Bianchi, cross in mezzo deviato dal portiere, poi Bellome cerca il tiro al volo ma sbaglia tutto

33′ Plizzari ancora decisivo: vola sul colpo di testa di Djuric e sventa una buona occasione per la Salernitana

30′ Sui corner la Reggina non riesce ad incidere, tutte le palle sono preda della difesa di Castori

27′ Reggina molto bene soprattutto sull’asse di destra con Rolando sempre pronto a pungere ed innescare le due punte. Angolo per la squadra amaranto

20′ Palla gol per la Reggina, filtrante perfetto di Bellomo per Rolando in corsa, l’esterno si lascia recuperare nel momento della conclusione

15′ Azione pericolosa degli amaranto, Menez scappa via alla difesa locale e mette sul secondo palo, Liotti anticipato di un soffio prima della battuta finale

14′ Dopo un avvio acceso, ritmo che adesso si sono calmati, squadre molto concentrate e corte nel campo

10′ Partenza migliore per la Salernitana, adesso la Reggina cerca di recuperare spazi e metri di campo

5′ Salernitana vicina al gol con Kupisz che approfitta di un movimento errato della difesa amaranto e trova la deviazione di testa, bravo Plizzari a mettere in corner

4′ Cicerelli da solo, poi tiro da fuori alto. Azione per la Salernitana

2′ Subito uno spunto di Menez, Bianchi anticipato sul più bello

1′ Iniziato il match tra Salernitana e Reggina

Squadre in campo, minuto di raccoglimento e poi tutto pronto per il fischio d’inizio

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Aya, Lopez; Casasola, Kupisz, Schiavone, Cicerelli, Curcio; Tutino, Djuric. A disposizione: Micai, Russo, Karo, Migliorini, Bogdan, Galeotafiore, Iannoni, Lombardi, Gondo, Giannetti. Allenatore: Bocchini.

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. A disposizione: Farroni, Guarna, Bertoncini, Delprato, Di Chiara, Peli, Stavropoulos, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour, Lafferty. Allenatore: Napoli.