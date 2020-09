Teramo, Paci: ”Contro la Reggina gara difficile ma stimolante. Ci teniamo”

Le parole dell'allenatore del Teramo in vista della gara di Coppa Italia contro la Reggina

La Reggina entrerà in Coppa Italia al secondo turno e se la vedrà con il Teramo, vincitrice al primo turno contro il Piacenza, dunque eliminato con il risultato di 2-1 in trasferta.

Il match è in programma mercoledì 30 settembre al “Granillo”, ma c’è sensazione che la gara si possa disputare in altro campo per il motivo di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa.

Nel frattempo, il tecnico del club abruzzese ha definito stimolante la sfida contro gli amaranto, neopromossi in Serie B.

“Sono contento perchè stiamo avendo un processo di crescita graduale anche a livello mentale – ha detto Paci – I ragazzi stanno assimilando concetti nuovi in poco tempo, rispetto alle prime amichevoli stiamo facendo meglio nella fase di non possesso, mentre la fase offensiva va ancora migliorata, ma si vedono buone trame di gioco.

Reggina? Ci teniamo, abbiamo una rosa ampia, è una partita difficile ma stimolante, in un palcoscenico di spessore. Siamo solo all’inizio, siamo sereni e pensiamo prima al Palermo“.