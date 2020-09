Salernitana-Reggina, la probabile formazione granata: Tutino in panca, Djuric-Gondo in avanti

Fabrizio Castori domani tornerà sulla panchina della Salernitana per una gara di campionato. Non accadeva dalla stagione 2008/09, ma quest’anno, con il ritorno a Salerno, il duo Lotito-Mezzaroma gli ha affidato le chiavi della squadra, lo scorso anno allenata da Giampiero Ventura.

Contro la Reggina, alla prima di campionato, i granata non vorranno sbagliare, anche in virtù della vigente situazione di malcontento della tifoseria che andrebbe ad accentuarsi.

Il tecnico granata, che sfodererà un 3-5-2, dovrà fare i conti con qualche defezione in mezzo al campo, dovuta alla mancanza di giocatori (i quali dovrebbero arrivare dal mercato). Ma andiamo per ordine.

In porta dovrebbe trovare spazio il neo arrivato Belec, ex Inter, il quale avrà davanti a se il trio composto da Veseli, Migliorini e Aya. Certezze sulle fasce con Casasola a destra e Lopez a sinistra, mentre in cabina di regia agirà Schiavone. Attorno a lui, dovrebbero essere adattati a mezzali gli esterni Kupisz e Cicerelli. In avanti, non dovrebbero esserci dubbi: è in pole la coppia Djuric-Gondo, con il neo arrivato Tutino, che ha appena un allenamento e mezzo nelle gambe, che dovrebbe partire dalla panchina.

LA PROBABILE FORMAZIONE GRANATA

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Migliorini, Veseli; Casasola, Kupizs, Schiavone, Cicerelli, Lopez; Djuric, Gondo. All. Castori

INDISPONIBILI: Dziczek (fuori per aver accusato malore in allenamento, è sotto osservazione in ospedale)

SQUALIFICATI: Di Tacchio e Gyomber