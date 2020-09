Salernitana-Reggina, la probabile formazione amaranto: ‘El Tanque’ e ‘Houdini’ per un attacco stellare

Finalmente si ricomincia. La Reggina tornerà in campo per una gara di campionato dopo circa sei mesi e mezzo e lo farà all’Arechi di Salerno, per la sfida alla Salernitana valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2020/21.

Dopo l’amichevole contro il Benevento, tra tifosi e addetti ai lavori si rinnova la curiosità relativa al tipo di formazione che Toscano manderà in campo per la prima uscita di campionato. La sensazione, è che il tecnico reggino opti per una politica di conferme piuttosto che di rivoluzione, d’altronde come si è già visto proprio nel test match del ”Vigorito”. Dunque, l’undici che scenderà in campo all’Arechi non dovrebbe discostarsi molto da quello visto in diretta tv qualche settimana fa. Il modulo che Toscano dovrebbe prediligere, con molta probabilità, sarà il 3-5-2 (si giocherebbe a specchio dal momento in cui Castori opterà sicuramente per lo stesso schieramento).

Difesa verso la conferma in blocco

Il reparto che dovrebbe restare immutato sembrerebbe essere proprio quello difensivo, dal portiere ai tre difensori davanti. Tra i pali, l’obiettivo è far continuare a crescere Alessandro Plizzari, verso la seconda maglia da titolare consecutiva dopo Benevento. Davanti a lui, vi saranno i ”veterani” della scorsa stagione. Certamente Loiacono e Rossi, mentre il ballottaggio tra Bertoncini e Gasparetto sembrerebbe vedere leggermente favorito il primo.

Possibili sorprese a centrocampo

Con il probabile schieramento a cinque della linea di centrocampo, potrebbero esserci delle novità rispetto all’ultima uscita. Con gli esterni che dovrebbero restare invariati (Rolando a destra e Liotti a sinistra), a centrocampo si potrà contare sicuramente sulla presenza di Crisetig, il quale dovrebbe essere affiancato da Bianchi e dal new entry Faty. Quest’ultimo, tuttavia, sarebbe in ballottaggio (atipico per posizione) con Nicola Bellomo. Con un’eventuale preferenza di quest’ultimo, la strategia cambierebbe e si passerebbe ad un 3-4-1-2.

El Tanque e Houdini, da sogno a realtà

Denis-Ménez. Potrebbero bastare solo i loro nomi in sequenza per annunciare la possibile coppia di attacco che i tifosi amaranto potrebbero vedere all’Arechi dal 1′. A contendere una maglia da titolare all’argentino è Kyle Lafferty, anche se, ad oggi, difficilmente ‘El Tanque’ dovrebbe partire dalla panchina. E se fino a qualche tempo fa in riva allo Stretto si fosse parlato della coppia Denis-Ménez in amaranto, difficilmente la si sarebbe anche solo immaginata. Da sogno a realtà…

LA PROBABILE FORMAZIONE



REGGINA (3-5-2): Plizzari; Loiacono, Bertoncini (Gasparetto), Rossi; Rolando, Faty (Bellomo*), Crisetig, Bianchi; Liotti; Ménez (Lafferty), Denis. All. Toscano

*Con l’eventuale scelta di Bellomo si passerebbe ad un 3-4-1-2

BALLOTTAGGI: Bertoncini-Gasparetto 55-45%, Faty-Bellomo 60-40%, Denis-Lafferty 80-20%

INDISPONIBILI: Rivas e Charpentier per infortunio; Sounas, Garufo e Marchi per scelta tecnica (in partenza)

Antonio Calafiore