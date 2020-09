Verso Salernitana-Reggina, LIVE la conferenza stampa di Toscano: “Rivas non convocato, Lafferty è disponibile”

Poco più di 24 ore al debutto in campionato per la Reggina. Domani alle ore 14 all’Arechi di Salerno la prima giornata del campionato di serie B che mette davanti Salernitana e Reggina.

Alla vigilia del match, conferenza stampa del tecnico della Reggina, Domenico Toscano.

Ecco le dichiarazioni più importanti del tecnico:

“Rivas non è convocato, mentre Lafferty è disponibili. Saranno per tutti le difficoltà, mercato aperto e lungo con il campionato iniziato, poche amichevoli sarà un problema di tutti. Sono curioso di vedere i ragazzi a che punto sono ma sono fiducioso. E’ normale che qualcuno sia più avanti nella preparazione mentre altri hanno bisogno di più tempo anche per entrare nei meccanismi di squadra. Ho visto voglia di mettersi a disposizione e di lavorare con cultura del lavoro alta.

Solo attraverso coesione, gruppo solido e voglia di battagliare si possono raggiungere risultati. E’ un gruppo nuovo e diverso, la cosa più importanti è portarci l’entusiasmo dello scorso anno, non è completa ancora la squadra perchè stanno arrivando tasselli nuovi ogni settimana.

Rinunciare a molti protagonisti della scorsa stagione è un tasto dolente, quando hai ragazzi che ti hanno dato tanto fare delle scelte diventa doloroso, se non ci fosse stato il problema della lista avremmo probabilmente riconfermato tutti. Auguro a questi ragazzi le migliori fortune perchè hanno dato tanto alla Reggina e alla città, erano particolarmente affezionati ai compagni e alla squadra.