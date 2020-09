Verso Salernitana-Reggina, LIVE la conferenza stampa di Toscano: “Mantenere nostra identità”

Poco più di 24 ore al debutto in campionato per la Reggina. Domani alle ore 14 all’Arechi di Salerno la prima giornata del campionato di serie B che mette davanti Salernitana e Reggina.

Alla vigilia del match, conferenza stampa del tecnico della Reggina, Domenico Toscano.

Ecco le dichiarazioni più importanti del tecnico:

“Rivas non è convocato, mentre Lafferty è disponibile. Saranno per tutti le difficoltà, mercato aperto e lungo con il campionato iniziato, poche amichevoli sarà un problema di tutti. Sono curioso di vedere i ragazzi a che punto sono ma sono fiducioso. E’ normale che qualcuno sia più avanti nella preparazione mentre altri hanno bisogno di più tempo anche per entrare nei meccanismi di squadra. Ho visto voglia di mettersi a disposizione e di lavorare con una cultura del lavoro alta.

Solo attraverso coesione, gruppo solido e voglia di battagliare si possono raggiungere risultati. E’ un gruppo nuovo e diverso, la cosa più importanti è portarci l’entusiasmo dello scorso anno, non è completa ancora la squadra perché stanno arrivando tasselli nuovi ogni settimana.

Rinunciare a molti protagonisti della scorsa stagione è un tasto dolente, quando hai ragazzi che ti hanno dato tanto fare delle scelte diventa doloroso, se non ci fosse stato il problema della lista avremmo probabilmente riconfermato tutti. Auguro a questi ragazzi le migliori fortune perché hanno dato tanto alla Reggina e alla città, erano particolarmente affezionati ai compagni e alla squadra.

Sono convinto che la disponibilità del gruppo ti fa accorciare il tempo per assimilare schemi, c’è da migliorare e lavorare il mio unico feedback è quello di Benevento e non mi è apparso negativo. Nelle gambe i ragazzi stanno bene, dobbiamo solo accorciare il tempo per potenziare il feeling tra di noi.

Sounas non è convocato, Bertoncini è disponibile. Salernitana squadra abituata alla B, conosciamo poco perché ha fatto poche amichevoli ed ha il mercato molto aperto in questo momento. Cosa più importante è quello che dobbiamo fare noi, dobbiamo arrivarci con grande personalità e ambizione, con motivazione. Sono quelle partite di inizio campionato che le porta a casa chi ha più fame, più voglia di farla sua.

Mastour è cresciuto tanto sia dal punto di vista mentale che fisica, ha messo forza e capacità di mettere il suo talento al servizio della squadra. Con le sue qualità tecniche può essere decisivo e può dare un contributo importante alla squadra.

Noi dobbiamo mantenere la nostra identità, intensità aggressività, dinamismo poi relativamente all’aspetto tattico abbiamo una rosa che ci offre la possibilità di variare la nostra formazione e lo schieramento anche durante i match.

Con la Salernitana è una partita di testa, non dobbiamo sbagliare approccio perché è importante l’aspetto mentale. Ho qualche dubbio da sciogliere perché qualcuno non si è allenato alcuni giorni, ho dubbi che scioglierò solamente domani.

Menez ha intrapreso strada giusta lui come tutti i nuovi arrivati, qualcuno impiegherà più tempo per entrare nel progetto. Jeremy è ragazzo intelligente che ha capito come mettere a disposizione le sue qualità per la squadra”.

CONCLUSA LA CONFERENZA STAMPA DI TOSCANO